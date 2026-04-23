Irańska agencja Mehr przekazała w czwartek wieczorem, że w Teheranie uruchomiono obronę powietrzną przeciwko "wrogim celom" i słychać było wybuchy. Z kolei agencja Fars, powołując się na swojego reportera, podała, że obrona powietrzna miała zostać aktywowana po wykryciu "małych dronów" w kilku lokalizacjach. To pierwsze takie doniesienia od czasu zawarcia rozejmu w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Teheran, 20 kwietnia 2026 r. / Fatemeh Bahrami / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP/Abaca

Niepokojące doniesienia z Teheranu

Jak przekazali obecni w Teheranie reporterzy brytyjskiego nadawcy BBC, mieszkańcy miasta twierdzą, że słyszeli coś, co wydawało im się odgłosami obrony powietrznej.

Tymczasem Izrael zaprzecza, by atakował Iran - napisał portal Times of Israel, powołując się na wysokiego rangą oficjela izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa.

Z kolei irańska agencja Mehr przekazała, że w Teheranie uruchomiono obronę powietrzną przeciwko "wrogim celom" i słychać było wybuchy. Nie podano jednak dalszych szczegółów.

Obrona powietrzna miała zostać aktywowana po wykryciu "małych dronów" w kilku lokalizacjach w Iranie - podała później irańska agencja Fars, powołując się na swojego reportera.

Ataki ustały po zawarciu rozejmu

To pierwsze takie doniesienia od 8 kwietnia, gdy weszło w życie zawieszenie broni w Iranie. Konflikt wybuchł 28 lutego, gdy USA i Izrael przeprowadziło naloty na Iran, w tym na stolicę - Teheran. W odpowiedzi Iran w odpowiedzi atakował Izrael i państwa Zatoki Perskiej. Po wejściu w życie rozejmu te ataki ustały.

Sytuacja pozostaje napięta na wodach okalających Iran. Siły Teheranu niemal całkowicie blokują ruch w cieśninie Ormuz. To strategiczny szlak morski dla światowego handlu m.in. ropą naftową. Z kolei USA prowadzą własną blokadę irańskich portów.

W ostatnich dniach informowano o kolejnych atakach wojsk irańskich na statki przechodzące przez cieśninę Ormuz i zatrzymywaniu przez amerykańską marynarkę irańskich jednostek handlowych.

Prezydent USA Donald Trump przedłużył we wtorek na bliżej nieokreślony czas obowiązujący początkowo dwa tygodnie rozejm. Perspektywy trwałego porozumienia i dalszych negocjacji pokojowych pozostają niejasne.