Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zmaga się z poważnym problemem technicznym. NASA poinformowała o wycieku powietrza w rosyjskim module serwisowym Zvezda. Załoga otrzymała polecenie schronienia się w statku kosmicznym i przygotowania do ewentualnej ewakuacji. Rosyjska część załogi pracuje nad usunięciem awarii.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna / Shutterstock

Na ISS doszło do wycieku powietrza w rosyjskim module Zvezda.

Astronauci otrzymali nakaz schronienia się i przygotowania do ewakuacji.

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Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, będąca symbolem międzynarodowej współpracy i zaawansowanej technologii, stanęła w obliczu poważnego zagrożenia. NASA poinformowała, że w tunelu transferowym rosyjskiego modułu serwisowego Zvezda doszło do wycieku powietrza, który z każdą godziną się pogłębia.

Sytuacja jest na tyle poważna, że astronauci zostali poinstruowani, by schronić się w statku kosmicznym i być gotowym do natychmiastowej ewakuacji.

Długoletni problem z pęknięciami

Jak podkreślają przedstawiciele NASA, problem nieszczelności w module Zvezda nie pojawił się nagle. Pęknięcia i drobne przecieki były obserwowane już od dłuższego czasu.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos podejmowała wielokrotnie próby naprawy, jednak wyciek wciąż powracał, budząc niepokój zarówno wśród inżynierów, jak i załogi. Sytuacja uległa pogorszeniu, co zmusiło kontrolę lotów do wdrożenia procedur awaryjnych.

W obliczu narastającego zagrożenia astronauci zostali skierowani do statku kosmicznego, który w każdej chwili może posłużyć jako kapsuła ratunkowa. Załoga została poinstruowana, by przygotować się na ewentualną ewakuację, jeśli naprawa nieszczelności nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W tym czasie rosyjski kosmonauta prowadzi działania mające na celu uszczelnienie miejsca wycieku.