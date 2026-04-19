W Shreveport w Luizjanie doszło do strzelaniny. Lokalna policja podaje, że w wyniku tego zdarzenia zginęło ośmioro dzieci w wieku od roku do 14 lat.
Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz według policji strzelanina była wynikiem domowej kłótni.
Sprawca został później zastrzelony przez policję podczas pościgu.
Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym 8 śmiertelnie.
Chrisa Bordelona z policji w Shreveport przekazał podczas konferencji prasowej, że niektóre z dzieci przebywających w domu, w którym doszło do strzelaniny, były potomkami sprawcy.
To tragiczna sytuacja - być może najtragiczniejsza, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia - mówił na konferencji burmistrz Shreveport, Tom Arceneaux. To okropny poranek, wszyscy opłakujemy ofiary - dodawał.
