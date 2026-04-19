W Shreveport w Luizjanie doszło do strzelaniny. Lokalna policja podaje, że w wyniku tego zdarzenia zginęło ośmioro dzieci w wieku od roku do 14 lat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco! Po jeszcze więcej informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz według policji strzelanina była wynikiem domowej kłótni.

Sprawca został później zastrzelony przez policję podczas pościgu.

Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym 8 śmiertelnie.

Chrisa Bordelona z policji w Shreveport przekazał podczas konferencji prasowej, że niektóre z dzieci przebywających w domu, w którym doszło do strzelaniny, były potomkami sprawcy.

To tragiczna sytuacja - być może najtragiczniejsza, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia - mówił na konferencji burmistrz Shreveport, Tom Arceneaux. To okropny poranek, wszyscy opłakujemy ofiary - dodawał.

Wkrótce więcej informacji

