Grecka policja zatrzymała w Salonikach dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zabójstwie Stavrosa Demosthenousa, prezesa cypryjskiego klubu piłkarskiego Karmiotissa FC. Do zbrodni doszło 17 października w Limassol na Cyprze – Demosthenous został zastrzelony w pobliżu swojego domu.
Według informacji przekazanych agencji Reutera przez anonimowego funkcjonariusza, mężczyźni zatrzymani w związku z zabójstwem Stavrosa Demosthenousa są podejrzani o działanie na zlecenie.
49-letni prezes Karmiotissa FC zmarł w wyniku odniesionych ran postrzałowych, mimo szybkiej reakcji syna, który przewiózł ciężko rannego ojca do szpitala.
Portal Philenews podał, że zatrzymani to 28-letni kuzyni.
Policja sprawdza, czy sprawa ma związek z przestępczością zorganizowaną oraz czy nie jest powiązana z bossem mafijnym, który może ukrywać się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Aresztowań dokonano na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, a śledztwo trwa.