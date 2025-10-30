Instytut Pamięci Narodowej zakończył najważniejszy etap prac ekshumacyjnych na polach 81A i 120 Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. To właśnie tam, w latach 1948–1956, potajemnie grzebano ofiary komunistycznego terroru – głównie żołnierzy antykomunistycznego podziemia, ale także więźniów skazanych za przestępstwa pospolite.

Godny pochówek ofiar komunizmu. Ważny etap prac na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu dobiegł końca / Maciej Kulczyński / PAP

Na wrocławskim cmentarzu Osobowickim zakończył się najważniejszy etap prac ekshumacyjnych na polach 81A i 120.

W czasach terroru stalinowskiego chowano tam m.in. ofiary represji.

Teraz mają spocząć one w imiennych grobach.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak poinformowali przedstawiciele IPN podczas czwartkowej konferencji prasowej, ekshumowane szczątki nie trafią już do zbiorowej mogiły. Zostaną pochowane w imiennych grobach, a uroczysty pogrzeb zaplanowano wstępnie na przyszły rok.

Chodziło o to, by oddzielić szczątki bohaterów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych od szczątków kryminalistów, agentów gestapo, a nawet funkcjonariuszy UB. Niemniej istotne było też uhonorowanie tych wszystkich bohaterów, którzy do tej pory nie mieli żadnego nagrobka, leżeli w bezimiennych mogiłach, tak, jak pochowali ich oprawcy na przełomie lat 40. i 50. - wyjaśnił dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.

Zmarli zostaną upamiętnieni m.in. notkami biograficznymi

Prace ekshumacyjne prowadzone były od ubiegłego roku, tuż przed pomnikiem "Ofiar Terroru Komunistycznego 1945-1956". Na nowo utworzonej kwaterze wojennej powstała już część nagrobków, a kolejne mają zostać ukończone w 2026 roku, po zakończeniu następnego etapu prac.

Nowe upamiętnienie obejmie nie tylko imiona i nazwiska zmarłych oraz daty ich życia, ale także krótkie noty biograficzne. Wszystkie działania prowadzone są na cmentarzu komunalnym pod zarządem miasta. W wyniku ekshumacji część pól więziennych została już zwolniona.

To miejsce nie będzie już służyło dalszym pochówkom. Chcemy, by stało się przestrzenią zadumy i refleksji - zadeklarował Bartłomiej Świerczewski z wrocławskiego magistratu.

W 2026 roku IPN planuje kolejne ekshumacje na nieobjętej dotąd pracami części pola 120. Dotychczasowe działania kosztowały około 1 mln zł.