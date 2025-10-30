Goncalo Feio znów w PKO BP Ekstraklasie. Portugalski trener podpisał kontrakt z Radomiakiem Radom. Na stanowisku zastąpił swojego rodaka Joao Henriquesa, pod którego kierunkiem zespół wywalczył 16 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli ekstraklasy.

Goncalo Feio został trenerem Radomiaka / Piotr Polak / PAP/EPA

Goncalo Feio to doświadczony trener dobrze znający polskie realia, co podkreśla dyrektor sportowy Radomiaka.

Pracował w wielu polskich klubach, m.in. w Legii, Wiśle Kraków, Rakowie i Motorze Lublin, z którym awansował do I ligi.

W Legii zdobył Puchar Polski i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale nie przedłużono z nim umowy po piątym miejscu w ekstraklasie.

Krótko prowadził francuski USL Dunkerque, rezygnując po 13 dniach z powodu niespełnionych obietnic klubu.

Feio był bohaterem kilku kontrowersji, m.in. ataku na prezesa Motoru i obrażania sędziów, za co został ukarany grzywną.

"Goncalo Feio to trener, który bardzo dobrze zna polskie realia i dysponuje bogatym doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że jego wiedza oraz sposób pracy przyczynią się do rozwoju drużyny i realizacji długofalowych celów klubu" - powiedział Antonio Ribeiro, dyrektor sportowy Radomiaka, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu.



Wieloletnie związki z Polską

35-letni Feio od wielu lat mieszka w Polsce, tutaj też ukończył kurs trenerski UEFA Pro. Pracę szkoleniową zaczynał w Akademii Legii Warszawa, potem przeniósł się do Akademii Wisły Kraków. Tam dołączył do sztabu szkoleniowego Kiko Ramireza, którego był asystentem. Podobnie jak w greckim klubie AO Xanthi. Po powrocie do Polski trafił do sztabu Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.

Pierwszą samodzielną pracę Feio podjął w Motorze Lublin, z którym w 2023 roku wywalczył awans do pierwszej ligi. W następnym sezonie Motor awansował do ekstraklasy, ale Feio 18 marca 2024 roku został zwolniony po konflikcie z właścicielem klubu Zbigniewem Jakubasem.

Na bezrobociu nie pozostawał długo, otrzymał ofertę z Legii, gdzie zastąpił Kostę Runjaica. Warszawski zespół zakończył rozgrywki na trzecim miejscu, tracąc do mistrzowskiej Jagiellonii cztery punkty.

W poprzednim sezonie Legia pod wodzą Feio zdobyła Puchar Polski, awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale w ekstraklasie zajęła dopiero piątą lokatę. To m.in. przesądziło o tym, że nie przedłużono z nim umowy.

Latem został trenerem drugoligowego francuskiego klubu USL Dunkerque, ale wytrwał tam tylko 13 dni i zrezygnował z pracy, gdyż - jego zdaniem - klub nie spełniał złożonych mu obietnic.

W roli szkoleniowca Radomiaka Feio zadebiutuje w poniedziałkowym meczu z Lechią w Gdańsku.



Incydent w Lublinie, kłótnie z sędziami

O Goncalo Feio pierwszy raz zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że w 2023 roku jako trener Motoru Lublin po konferencji prasowej zaatakował ówczesnego prezesa klubu podkładką na dokumenty. Za tę sprawę usłyszał zarzuty, ale postępowanie umorzono.

W październiku 2024 roku Feio miał - według "Faktu" - nieelegancko zachować się w stosunku do dyrektor działu skautingu Legii Radosława Mozyrko.

W tym roku po przegranej Legii z Radomiakiem znów najwięcej mówiło się o trenerze Feio. Szkoleniowiec dostał czerwoną kartkę, bo używając wulgaryzmów, obrażał sędziego. Dodatkowo Komisja Ligi ukrarała go grzywną w kwocie 50 tysięcy złotych.