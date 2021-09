Bieżący rok jest rekordowy, jeśli chodzi o zasięg pożarów lasów, do jakich doszło na terytorium Rosji - poinformował ekspert rosyjskiego oddziału organizacji Greenpeace, Aleksiej Jaroszenko. Pożary objęły w sumie 18,2 ha - cytuje jego słowa TASS.

Już teraz można uznać, że bieżący rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o areał objęty pożarami (zdjęcie ilustracyjne). / Pixabay

Dane zostały opublikowane przez dział monitoringu lasów rosyjskiej federalnej Agencji Gospodarki Leśnej (Rosleschoz).



Według stanu na 19 września już teraz można uznać, że bieżący rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o areał objęty pożarami - zaznaczył Jaroszenko.

W najbardziej katastroficznym 2020 roku pożary strawiły łącznie 18,1 ha, mówimy tu jednak o całym roku - wyjaśnił.

Ekspert zajmujący się w rosyjskim Greenpeace problematyką lasów przypomniał, że systematyczne pomiary pożarów leśnych z wykorzystaniem satelitów są prowadzone w Rosji od 2001 r.



Bądź na bieżąco: Pożary w Kalifornii: Mieszkańcy chronią swoje domy aluminiowymi osłonami

Pożary, jakich wcześniej nie było

Wcześniej zdarzały się również ogromne pożary na obszarze Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu, jak chociażby "wielki syberyjski pożar", do jakiego doszło w 1915 r. Ten ostatni trudno jednak pod względem skali porównać z pożarami, do jakich doszło na tym samym obszarze w ostatnim okresie - powiedział Jaroszenko.



W ocenie badacza tej problematyki, Władimira Szostakowicza - przypomniał - "w 1915 r. pożary objęły łącznie areał o wielkości 125 tys. wiorst kw. co odpowiada 14,2 mln ha".



Jaroszenko podkreślił w rozmowie z TASS, że dane z monitoringu satelitarnego nie obejmują pożarów całkiem młodych lasów, do jakich dochodzi w Rosji rokrocznie na obszarach objętych gospodarką leśną przy wypalaniu łąk.

A chodzi o kilka milionów hektarów, które nie są oficjalnie uważane za lasy, więc nie wchodzi to w statystki. (...) Obszary te mogłyby stanowić fundament przyszłych zasobów leśnych - dodał ekspert.