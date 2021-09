Do 2050 r. około 216 mln osób może opuścić miejsce swojego zamieszkania z powodu nasilających się zmian klimatycznych - wynika z raportu opublikowanego przez Bank Światowy. Skutki globalnego ocieplenia najbardziej odczują mieszkańcy m.in. Ameryki Łacińskiej, czy części Afryki.

Jednym ze skutków zmian klimatu jest nasilenie się procesu migrowania dużych populacji. / Pixabay

Autorzy dokumentu wskazali, że zmiany klimatu mogą przyczynić się do ograniczenia ilości wody pitnej i spadku produktywności w określonych częściach globu, a także do podnoszenia poziomu morza. Skutkiem tych zjawisk ma być nasilenie się procesu migrowania dużych populacji.



Cytująca raport Banku Światowego agencja AP wskazała, że według najbardziej pesymistycznego scenariusza swoje domy do 2050 r. będzie musiało opuścić nawet 216 mln osób w różnych miejscach świata.



Kto odczuje zmiany klimatu najbardziej?

Według autorów studium zmiany klimatyczne będą najbardziej odczuwalne w Ameryce Łacińskiej, Afryce Północnej i Subsaharyjskiej, na terenie Europy Wschodniej i Azji Środkowej, a także w rejonach Azji Południowej oraz Azji Wschodniej i Pacyfiku.



Według najbardziej optymistycznej prognozy z kolei do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania w efekcie zmian klimatycznych będzie zmuszonych około 44 mln osób.