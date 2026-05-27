Około stu strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu Kosher Kingdom w północnym Londynie. Mieszkańcom zalecono, by zamknęli okna i drzwi, ponieważ pożar powoduje duże zadymienie.

  • Zdarzenie miało miejsce w rejonie, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii ataków na społeczność żydowską.
Londyńska straż pożarna poinformowała w komunikacie, że pierwsze z 59 zgłoszeń o pożarze w supermarkecie Kosher Kingdom w dzielnicy Golders Green wpłynęły o godz. 6:47 czasu lokalnego w środę (godz. 7:47 czasu polskiego).

"Strażacy prowadzą obecnie akcję gaśniczą przy Golders Green Road w dzielnicy Golders Green. Pożar wybuchł przy trzypiętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się sklep, a na wyższych kondygnacjach lokale mieszkalne. Pożar powoduje znaczne zadymienie, dlatego zalecamy mieszkańcom okolicy, aby w tej chwili mieli zamknięte okna i drzwi" - przekazano.

Przyczyna wybuchu pożaru na razie nie jest znana. Wiadomo, że z ogniem walczy około stu strażaków.

Seria ataków wymierzonych w społeczność żydowską

W ostatnich dwóch miesiącach w Londynie doszło do szeregu ataków wymierzonych w społeczność żydowską, przy czym większość z nich miała miejsce w dzielnicy Golders Green na północy brytyjskiej stolicy.

W większości przypadków chodziło o podpalenia lub próby podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską, ale pod koniec kwietnia dwóch mężczyzn zostało tam pchniętych nożem.

Właśnie to ostatnie zdarzenie przyczyniło się do podniesienia w Wielkiej Brytanii poziomu zagrożenia terrorystycznego ze "znacznego" na "poważne".

