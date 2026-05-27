"Strażacy prowadzą obecnie akcję gaśniczą przy Golders Green Road w dzielnicy Golders Green. Pożar wybuchł przy trzypiętrowym budynku, w którym na parterze znajduje się sklep, a na wyższych kondygnacjach lokale mieszkalne. Pożar powoduje znaczne zadymienie, dlatego zalecamy mieszkańcom okolicy, aby w tej chwili mieli zamknięte okna i drzwi" - przekazano.

Przyczyna wybuchu pożaru na razie nie jest znana. Wiadomo, że z ogniem walczy około stu strażaków.