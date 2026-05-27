Około stu strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu Kosher Kingdom w północnym Londynie. Mieszkańcom zalecono, by zamknęli okna i drzwi, ponieważ pożar powoduje duże zadymienie.
- Zdarzenie miało miejsce w rejonie, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii ataków na społeczność żydowską.
Londyńska straż pożarna poinformowała w komunikacie, że pierwsze z 59 zgłoszeń o pożarze w supermarkecie Kosher Kingdom w dzielnicy Golders Green wpłynęły o godz. 6:47 czasu lokalnego w środę (godz. 7:47 czasu polskiego).