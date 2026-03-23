Atak na pojazdy ratujące życie, które zaparkowano na parkingu synagogi, jest szczególnie przerażający i wywoła szok w naszej społeczności w czasie, gdy obawy dotyczące antysemityzmu w Wielkiej Brytanii są już i tak nasilone - powiedział cytowany przez portal Times of Israel lokalny radny Dean Cohen. Najwyższy czas, aby władze się obudziły i robiły więcej, aby uporać się z tą szerzącą się nienawiścią - dodał.

Policja metropolitalna potwierdziła, że w sprawie "wszczęto dochodzenie". Podpalenie traktowane jest jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.