W londyńskiej dzielnicy Golders Green, znanej z licznej społeczności żydowskiej, doszło do szokującego ataku. Cztery karetki organizacji Hatzola, zaparkowane przy lokalnej synagodze, zostały podpalone przez zamaskowanych sprawców. Policja traktuje zdarzenie jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.

Według informacji przekazanych przez policję metropolitalną, do podpalenia doszło w nocy. Monitoring zarejestrował trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy oblewali pojazdy benzyną, a następnie podpalili je. Wybuchł pożar, który błyskawicznie ogarnął karetki należące do organizacji non-profit Hatzola, niosącej pomoc w nagłych wypadkach medycznych.

Straż pożarna poinformowała, że ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na butle z tlenem znajdujące się w karetkach. Doszło do eksplozji, które były tak silne, że wybiły szyby w pobliskich budynkach mieszkalnych.

Atak na pojazdy ratujące życie, które zaparkowano na parkingu synagogi, jest szczególnie przerażający i wywoła szok w naszej społeczności w czasie, gdy obawy dotyczące antysemityzmu w Wielkiej Brytanii są już i tak nasilone - powiedział cytowany przez portal Times of Israel lokalny radny Dean Cohen. Najwyższy czas, aby władze się obudziły i robiły więcej, aby uporać się z tą szerzącą się nienawiścią - dodał.

Policja metropolitalna potwierdziła, że w sprawie "wszczęto dochodzenie". Podpalenie traktowane jest jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.

Fala antysemickich ataków w Europie

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnich miesiącach. Mark Gardner, dyrektor generalny Community Security Trust, organizacji doradzającej w kwestiach bezpieczeństwa około 290 tysięcy Żydów mieszkających w Wielkiej Brytanii, uważa, że istnieje "oczywiste podobieństwo do niedawnych antysemickich podpaleń w Liege, Rotterdamie i Amsterdamie".

Od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy w 2023 roku, na całym świecie odnotowuje się wzrost liczby ataków na Żydów i obiekty żydowskie.

Najpoważniejszym incydentem antysemickim w Wielkiej Brytanii w 2025 roku był terrorystyczny atak w Manchesterze. W dniu święta Jom Kipur urodzony w Syrii obywatel brytyjski wjechał samochodem w pieszych przy lokalnej synagodze, a następnie zaatakował wiernych nożem. Zginęły trzy osoby, a napastnik został zastrzelony przez policję. Sprawca zadeklarował wcześniej wierność dżihadystycznemu Państwu Islamskiemu.

