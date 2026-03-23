W londyńskiej dzielnicy Golders Green, znanej z licznej społeczności żydowskiej, doszło do szokującego ataku. Cztery karetki organizacji Hatzola, zaparkowane przy lokalnej synagodze, zostały podpalone przez zamaskowanych sprawców. Policja traktuje zdarzenie jako przestępstwo z nienawiści na tle antysemickim.
Według informacji przekazanych przez policję metropolitalną, do podpalenia doszło w nocy. Monitoring zarejestrował trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy oblewali pojazdy benzyną, a następnie podpalili je. Wybuchł pożar, który błyskawicznie ogarnął karetki należące do organizacji non-profit Hatzola, niosącej pomoc w nagłych wypadkach medycznych.