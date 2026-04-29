W środę w londyńskiej dzielnicy Golders Green doszło do ataku wymierzonego w społeczność żydowską. Uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował przechodniów, raniąc poważnie dwie osoby. To już kolejny tego typu incydent w ostatnich tygodniach w Londynie.

Sprawca został zatrzymany przez członków lokalnej grupy samoobrony i aresztowany przez policję.

Londyńska dzielnica Golders Green, gdzie mieszka liczna społeczność żydowska, po raz kolejny stała się miejscem brutalnego ataku. W środę rano uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował przechodniów, wybierając na swoje ofiary osoby pochodzenia żydowskiego. Według relacji świadków napastnik biegł wzdłuż głównej ulicy dzielnicy, próbując dźgnąć napotkanych ludzi.

Członkowie lokalnej żydowskiej grupy samoobrony Shomrim natychmiast zareagowali na zagrożenie. Dzięki ich szybkiej interwencji udało się zatrzymać napastnika jeszcze przed przybyciem policji. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, użyli paralizatora, aby obezwładnić sprawcę. Mężczyzna został aresztowany i obecnie przebywa w policyjnym areszcie.

Ofiary ataku poważnie ranne

W wyniku ataku poważnie ranne zostały dwie osoby. Jak podaje BBC, obaj poszkodowani są członkami społeczności żydowskiej. Jeden z mężczyzn został zaatakowany przed sklepem, drugi w pobliżu synagogi. Obecnie obaj są pod opieką ratowników medycznych.

Atak nożownika to kolejny incydent w serii niepokojących wydarzeń, które w ostatnich tygodniach dotykają społeczność żydowską w Londynie . Pod koniec marca w tej samej dzielnicy doszło do podpalenia czterech karetek należących do żydowskiej służby ratunkowej Hatzola. Od tego czasu w Golders Green i okolicach odnotowano kolejne przypadki podpaleń i prób podpaleń miejsc związanych z lokalną społecznością żydowską.

Wzrost liczby ataków budzi poważny niepokój wśród mieszkańców i władz miasta. Wielu członków społeczności żydowskiej obawia się o swoje bezpieczeństwo i apeluje o zwiększenie ochrony oraz zdecydowane działania policji.

Reakcja władz i apel o zdecydowane działania

Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który podczas wystąpienia w Izbie Gmin wyraził głębokie zaniepokojenie kolejnym atakiem na społeczność żydowską. Podkreślił, że trwa intensywne policyjne śledztwo i zaapelował o wsparcie dla działań służb. Premier zapewnił, że rząd jest zdeterminowany, by przeciwdziałać tego typu przestępstwom i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Londynu.

Władze miasta oraz organizacje społeczne apelują do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Policja zapowiada wzmożone patrole w dzielnicach zamieszkałych przez społeczność żydowską oraz ścisłą współpracę z lokalnymi grupami samoobrony.