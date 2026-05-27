Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących punktów karnych dla kierowców. Największe kontrowersje dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości – najczęściej popełnianego wykroczenia na polskich drogach.

Procedowane zmiany opisał w szczegółach portal Auto Kult.

W 2025 roku aż 90 proc. mandatów nałożonych przez policję dotyczyło przekroczenia prędkości. Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, gdzie łamanie tych limitów jest najpowszechniejsze, a nadmierna szybkość odpowiada za blisko 40 proc. tragicznych wypadków drogowych.

W kwietniu MSWiA zaproponowało listę wykroczeń, za które od 3 czerwca 2026 r. nie będzie można kasować punktów karnych poprzez udział w kursach organizowanych przez ośrodki egzaminacyjne. Na liście znalazła się propozycja, by jakiekolwiek przekroczenie prędkości uniemożliwiało kasowanie punktów we wspomniany sposób.

Ministerstwo Infrastruktury postulowało jednak, by od 3 czerwca można było przed upływem roku likwidować punkty karne za wszystkie przekroczenia prędkości. Resort argumentował, że za drastyczne pogwałcenia ograniczeń i tak przyznaje się więcej punktów, niż można zredukować na kursie.

Ostateczny kompromis

Po konsultacjach międzyresortowych ustalono, że od 3 czerwca będzie można kasować punkty karne za przekroczenie prędkości do 20 km/h ponad limit. Za poważniejsze wykroczenia punkty znikną dopiero po roku od opłacenia mandatu. Zmiany zostaną wprowadzone rozporządzeniem ministerialnym, bez konieczności zatwierdzenia przez Sejm i Senat. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym tygodniu, choć rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wzmożone zainteresowanie kursami

Informacje o planowanych zmianach spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania kursami redukującymi punkty karne. W wielu miastach, takich jak Kraków, Warszawa czy Szczecin, brakuje już wolnych miejsc przed 3 czerwca. Kierowcy, którzy chcą zredukować punkty, muszą szukać wolnych terminów w innych ośrodkach lub szczególnie uważać na drodze.

Najważniejsze zmiany w punktach karnych

Od 3 czerwca 2026 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h kierowca otrzyma 15 punktów karnych (obecnie 13-15 punktów w zależności od skali wykroczenia).

Długa jest lista wykroczeń, za które nie będzie można zlikwidować punktów karnych, biorąc udział w szkoleniu. Oprócz wspomnianego przekroczenia prędkości o ponad 20 km/h to także: