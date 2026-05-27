Sopot został wskazany przez redakcję "The Independent" jako jedno z najlepszych miejsc w Europie na wakacje dla tych, którzy chcą uniknąć letnich upałów. Przy coraz dłuższych i silniejszych falach gorąca na południu kontynentu, polskie kurorty mogą zyskać na popularności wśród turystów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy Zachodniej.

Portal brytyjskiego dziennika podkreśla, że Sopot to przystępna cenowo alternatywa dla zatłoczonych i gorących kurortów południowej Europy. Miasto oferuje nie tylko kilometry szerokich, piaszczystych plaż, ale także najdłuższe drewniane molo w Europie, stylowe spa oraz bogate życie nocne tuż przy plaży. Sopot chwalony jest również za wyjątkową atmosferę, kawiarnie i restauracje oraz gofry, których trzeba spróbować będąc nad morzem.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że Sopot, położony w sercu Trójmiasta, jest dobrze skomunikowany - zaledwie kilkanaście minut podróży Szybką Koleją Aglomeracyjną dzieli miasto od historycznego Gdańska. To sprawia, że Sopot jest idealnym miejscem zarówno na dłuższy urlop, jak i na krótkie wypady weekendowe.

Umiarkowany klimat coraz bardziej w cenie

Zdaniem portalu turyści mogą zwrócić swoją uwagę na miejsca znajdujące się na północ od tradycyjnych kierunków wakacyjnych ze względu na postępujące zmiany klimatu. Fale upałów są coraz dłuższe, a każdego roku w Grecji, Hiszpanii czy innych państwach południa dochodzi do niebezpiecznych pożarów. W tej sytuacji miejsca takie jak Sopot mogą zyskać zainteresowanie grup, które do tej pory nie wypoczywały nad Bałtykiem.

Na jakie kierunki warto jeszcze zwrócić uwagę?

Brytyjskie media wymieniają Sopot obok takich miejsc jak norweskie Oslo, estońskie Tartu, niemieckie wyspy Fryzyjskie czy portugalska Madera - wszystkie te destynacje łączy przyjemny, łagodny klimat i bogata oferta turystyczna.

Oto pełna lista kierunków polecanych przez "The Independent":