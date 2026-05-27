Są błędy formalne we wniosku europejskiej prokurator generalnej Laury Kovesi o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Taką informację przekazał marszałek Sejmu. Dlatego Włodzimierz Czarzasty zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie go za pośrednictwem prokuratora generalnego.

Wniosek nie wskazuje podstawy prawnej i nie został złożony za pośrednictwem prokuratora generalnego, co wymagają polskie przepisy.

Na początku maja Prokuratura Europejska (EPPO) poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla (KO).

W środę, przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, marszałek Czarzasty powiedział, że wniosek europejskiej prokurator generalnej ws. Króla wpłynął do Sejmu drogą elektroniczną. Dotyczy wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Króla.

Wątpliwości prawników Kancelarii Sejmu

W ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera następujące błędy formalne: po pierwsze w zakresie braku wskazania jego podstawy prawnej, po drugie nie został złożony marszałkowi Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego - powiedział Czarzasty.

Dodał, że w związku z tym 21 maja "zwrócił się z pismem do europejskiego prokuratora generalnego o przesłanie wyżej wymienionego wniosku za pośrednictwem prokuratora generalnego oraz o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania jego podstawy prawnej w terminie 14 dni".

Na początku maja Król przekazał PAP, że ws. wniosku o uchylenie mu immunitetu "wie tyle samo, co w mediach". Będę komentował, jak zostanę o tym fakcie poinformowany. Nie wiem, czego wniosek dotyczy, a o fakcie wysłania wniosku dowiedziałem się z smsa od dziennikarzy, zanim trafił do Sejmu. Będę komentował sprawę wówczas, gdy zostanę poinformowany, czego wniosek konkretnie dotyczy - przekazał polityk.

Wojciech Król jest posłem na Sejm RP od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest również wiceprzewodniczącym zarządu regionalnego KO w woj. śląskim.

Czego dotyczy śledztwo Prokuratury Europejskiej?

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dot. podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dot. modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przewidziane na to wsparcie z funduszy UE na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

W grudniu 2025 r. śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 r. przekazywała poufne informacje dot. zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

W kwietniu tego roku zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze - działający na zlecenie Prokuratury Europejskiej - zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln zł w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty. "Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł" - zaznaczyło CBA.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.