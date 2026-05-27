Zapadła ważna decyzja w sprawie długo wyczekiwanej inwestycji w Nowym Sączu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyłonił wykonawcę budowy trasy łączącej drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969. W ramach tego projektu powstanie nowy most na Dunajcu.
- Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Marszałek Małopolski Łukasz Smółka podkreślił, że budowa trasy to kluczowa inwestycja drogowa na Sądecczyźnie, która usprawni ruch pomiędzy południową częścią Nowego Sącza a gminą Chełmiec oraz połączy kluczowe ciągi komunikacyjne w zachodniej części miasta.
To droga, na którą mieszkańcy czekają od lat. Miasto boryka się bowiem z przeciążonym układem drogowym, a kierowcy regularnie stoją w korkach, szczególnie w godzinach szczytu. Nowy most na Dunajcu pozwoli rozładować ten ruch - zaznaczył Smółka.
Według niego nowy most i połączenie drogowe nie tylko skrócą czas przejazdu i poprawią bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, ale będą też impulsem rozwojowym dla całej Sądecczyzny.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum: Intop S.A. z Warszawy (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy (partner). Wartość kontraktu to blisko 180 mln zł, a czas jego realizacji określono na 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, inwestycja ma wydane pozwolenie na budowę, tzw. ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, dlatego budowa będzie mogła ruszyć zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą. Nowa trasa łącząca drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 w Nowym Sączu powinna być gotowa pod koniec 2029 roku.
Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 87 i drogą wojewódzką nr 969 (obwodnicą Podegrodzia). Powstanie m.in. droga klasy G o długości ok. 3,5 km, most nad rzeką Dunajec o długości ok. 530 m, pięć rond, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe.
Początek trasy planuje się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (droga powiatowa nr 1583K) z ul. Młyńczyską (droga gminna nr 293981K) w miejscowości Podrzecze przy zbiorniku retencyjnym. Dalej nowa droga przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim przez tereny rolnicze, wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca. Koniec trasy przewiduje się na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej 87 (ul. Węgierska) i drogi gminnej nr 293258K (ul. Podmłynie) w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96.
Przedsięwzięcie ma zapewnione dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryje około 80 proc. wartości inwestycji. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa małopolskiego i partycypujących gmin: miasta Nowy Sącz, Chełmca i Podegrodzia.