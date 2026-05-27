Sekretarz zdrowia USA Robert F. Kennedy Jr. po raz kolejny wywołał poruszenie swoim zachowaniem. Ponownie pochwalił się swoją "nietypową" interakcją ze zwierzętami. Tym razem polityk opublikował nagranie, na którym gołymi rękami chwyta dwa wijące się węże.
- Sekretarz zdrowia USA chwycił węże gołymi rękami i opublikował nagranie w sieci.
- Choć węże na filmie nie były jadowite, eksperci odradzają tego typu zabawy z dziką przyrodą.
- Robert F. Kennedy Jr. wzbudza kontrowersje swoim postępowaniem wobec m.in. zwierząt.
Kennedy postanowił własnoręcznie złapać i przenieść dwa czarne węże (gatunku coluber constrictor), które wiły się na patio nieruchomości jego kolegi, dra Mehmeta Oza, na Florydzie. Na nagraniu widać, jak polityk w koszuli, krawacie, spodniach garniturowych i samych skarpetkach kuca i chwyta gady w okolicach ogonów. Według ekspertów cytowanych przez "The New York Times" węże prawdopodobnie wtedy kopulowały. Próbując uciec, szczypały polityka po dłoniach.
Jak zauważył National Park Service, cytowany przez BBC, węże tego gatunku nie są jadowite. Nie stanowią zagrożenia dla ludzi, jeśli zostawi się je w spokoju.