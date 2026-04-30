"Poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został podniesiony w piątek ze znacznego na poważne" - poinformowała minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood. Decyzja jest pokłosiem zdarzenia, do któego doszło w środę w londyńskiej dzielnicy Golders Green. Nożownik zaatakował tam dwóch mężczyzn żydowskiego pochodzenia.

Służby pracują na miejscy ataku nożownika przy Golders Green Road w północnym Londynie, 29 kwietnia 2026 roku / JUSTIN TALLIS/AFP/East News / East News

W środę dwaj mężczyźni żydowskiego pochodzenia zostali zaatakowani w Golders Green na północy Londynu przez nożownika. Policja potwierdziła w czwartek, że sprawca urodził się w Somalii, przyjechał do Wielkiej Brytanii jako dziecko i ma brytyjskie obywatelstwo, a także, że w 2020 r. został skierowany do udziału w programie zapobiegającym radykalizacji.

Poziom zagrożenia terrorystycznego podniesiono na "poważne"

Stopień poważny - czwarty w pięciostopniowej skali - oznacza, że w ocenie służb bezpieczeństwa atak terrorystyczny jest wysoce prawdopodobny w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ale nie mają one konkretnych danych wywiadowczych na temat tego, gdzie, kiedy i przez kogo miałby zostać przeprowadzony. Po raz ostatni zagrożenie było na poziomie poważnym pomiędzy listopadem 2021 r. a lutym 2022 r.

Oceną zagrożenia zajmuje się Połączone Centrum Analiz Terrorystycznych - JTAC - komórka brytyjskiego kontrwywiadu, która wydaje rekomendacje niezależnie od rządu. Podkreśliło ono, że podwyższenie poziomu zagrożenia nie wynikało wyłącznie ze środowego ataku w londyńskiej dzielnicy Golders Green, lecz jest to efekt ogólnie narastającego od pewnego czasu zagrożenia ze strony islamistów i skrajnej prawicy, zarówno osób indywidualnych, jak i małych grup.

Dzisiaj krajowy poziom zagrożenia wzrósł do "poważnego", co oznacza, że atak terrorystyczny jest uważany za wysoce prawdopodobny. Wiem, że będzie to źródłem niepokoju dla wielu osób, zwłaszcza wśród naszej społeczności żydowskiej, która tak wiele wycierpiała - oświadczyła Mahmood.

Instytucje żydowskie pod szczególną ochroną

Minister przypomniała, że w czwartek rano rząd ogłosił przekazanie 25 mln funtów na ochronę społeczności żydowskich, w tym synagog oraz żydowskich szkół i ośrodków społecznych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyplenić ze społeczeństwa zło, jakim jest antysemityzm. W związku ze wzrostem poziomu zagrożenia wzywam wszystkich do zachowania czujności w codziennym życiu i zgłaszania wszelkich podejrzeń policji - dodała Mahmood.