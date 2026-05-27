Kontuzja kończy karierę Kaspera Schmeichela. 39-letni duński bramkarz potwierdził wcześniejsze przewidywania. Po konsultacji z chirurgami postanowił zakończyć przygodę z piłką.

Kasper Schmeichel / ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Kasper Schmeichel w wieku 39 lat kończy karierę z powodu przewlekłej kontuzji barku.

Bramkarz jest synem mającego polskie korzenie Petera Schmeichela, także wieloletniego bramkarza reprezentacji kraju.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kiedy mój kontrakt z Celtikiem wygaśnie w czerwcu, zakończę karierę piłkarską - powiedział Kasper Schmeichel w duńskiej stacji telewizyjnej TV2.

Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z kilkoma chirurgami, specjalistami od barku, którzy wyjaśnili mi, że nie mogę liczyć na powrót do gry na najwyższym poziomie - wyjaśnił.

Schmeichel doznał urazu w ubiegłorocznym meczu reprezentacji, a kontuzja pogłębiła się w lutym podczas spotkania barażowego Ligi Europy z VfB Stuttgart. Mam 39 lat, więc oznacza to, że już więcej nie rozegram żadnego meczu i moja kariera w brutalny sposób dobiegła końca - zapowiadał już w marcu piłkarz.

Duński bramkarz karierę seniorską rozpoczął w Manchesterze City, ale największe sukcesy odniósł, grając w latach 2011-22 w Leicester City, zdobywając mistrzostwo i Puchar Anglii. Później występował w OSC Nice, Anderlechcie Bruksela, a od 2024 roku grał w Celticu.

W reprezentacji Danii rozegrał 120 meczów. Awansował z nią do półfinału mistrzostw Europy w 2021 roku, był uczestnikiem mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku oraz ME w 2024.