Daniel Ryczek powołany został przez radę nadzorczą na prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu - poinformowała w środę ARP. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który w maju zrezygnował z pełnionej funkcji.

Konkurs na nowego prezesa ogłoszono 18 maja, a wybór ogłoszono 27 maja 2026.

Jak podała w komunikacie ARP, rada nadzorcza wyłoniła nowego prezesa spółki w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

"W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono i powołano z dniem 27 maja 2026 r. nowego Prezesa Zarządu ARP S.A., którym został Pan Daniel Ryczek" - przekazano.

Przypomniano, że postępowanie kwalifikacyjne na funkcję prezesa zarządu wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 18 maja 2026 roku.

Poprzedni prezes ARP Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska 15 maja br .

Jak wskazano w komunikacie, prezes odpowiada za całościowe zarządzanie spółką, nadzoruje kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej ARP, "koncentrując się na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej, realizacji strategicznych inicjatyw rozwojowych oraz dalszej profesjonalizacji procesów korporacyjnych".

Kim jest Daniel Ryczek?

Z informacji zamieszczonych na stronie ARP wynika, że Ryczek ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, rozwoju biznesu i usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kolejowych i intermodalnych. Jako członek zarządu PKP Cargo współuczestniczył w przeprowadzeniu procesu głębokiej restrukturyzacji firmy, inicjował międzynarodowe projekty transportowe, w szczególności dotyczące segmentu intermodalnego.

Ryczek pełnił też funkcję członka zarządu ds. handlowych w OT Logistics, gdzie odpowiadał m.in. za kontrakty z kluczowymi klientami.

Według informacji ARP, w ostatnich latach Ryczek związany był z prywatnym przewoźnikiem kolejowym Rail Force One Poland, podmiotem wchodzącym w skład holenderskiej grupy Rail Innovators Holding.

Nowy prezes ARP ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także podyplomowe studia w SGH oraz na Politechnice Warszawskiej. Zdał również państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich - pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP).

Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.