Wakacje w Europie nie muszą rujnować twojego budżetu. Najnowszy raport City Costs Barometer 2026 ujawnia, które miasta na Starym Kontynencie są prawdziwym rajem dla oszczędnych podróżników, a które mogą zaskoczyć cenami nawet najbardziej doświadczonych turystów. Sprawdź, gdzie warto zaplanować city break, by cieszyć się atrakcjami, kuchnią i kulturą bez obaw o stan konta.

Sarajewo, Bośnia i Harcegowina / Shutterstock

Brytyjski Post Office Travel Money opublikował raport dotyczący kosztów weekendowych city breaków.

Raport przedstawia najtańsze i najdroższe miasta w Europie na city break.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wakacyjny sezon 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - decyzje, gdzie spędzić city break. W dobie rosnących cen biletów lotniczych i coraz większego zainteresowania krótkimi, europejskimi wyjazdami, najnowszy raport City Costs Barometer przygotowany przez brytyjski Post Office Travel Money staje się prawdziwą kopalnią wiedzy dla wszystkich planujących podróż.

Co wzięto pod uwagę?

Eksperci przeanalizowali ceny 12 codziennych wydatków turystycznych w 50 europejskich miastach, by sprawdzić, gdzie naprawdę opłaca się pojechać - i gdzie lepiej przygotować się na większe wydatki.

Tegoroczna edycja raportu to największe porównanie w historii badania. Analizowane koszty obejmowały nie tylko klasyczne wydatki, takie jak filiżanka kawy, butelka piwa, szklanka wina czy trzydaniowa kolacja dla dwóch osób, ale także ceny transportu publicznego (w tym transfer z lotniska i 48-godzinny bilet komunikacji miejskiej), wejściówki do najważniejszych muzeów, galerii i atrakcji turystycznych oraz dwie noce w trzygwiazdkowym hotelu dla pary. Dzięki temu podróżnicy otrzymali kompleksowy obraz tego, ile rzeczywiście kosztuje weekendowy wypad do europejskich metropolii.

Jak podkreślają autorzy raportu, największy wpływ na końcową cenę wyjazdu ma zakwaterowanie. Nawet niewielkie różnice w cenach hoteli mogą znacząco zmienić całkowity koszt pobytu. W tańszych miastach podróżnicy mają większą swobodę spontanicznego planowania i korzystania z atrakcji, podczas gdy w droższych destynacjach warto wcześniej zaplanować wydatki i rezerwować noclegi z wyprzedzeniem.

Wschód Europy górą

Wyniki? Po raz kolejny to miasta Europy Wschodniej zdominowały ranking najtańszych destynacji. Aż osiem z dziesięciu najtańszych miast znajduje się właśnie w tej części kontynentu. Absolutnym zwycięzcą okazało się Sarajewo - stolica Bośni i Hercegowiny. Za pełen pakiet 12 analizowanych wydatków dwie osoby zapłacą tu średnio 287 euro (ok. 1211 zł).

Tuż za Sarajewem uplasowały się: Bukareszt (Rumunia), Tirana (Albania), Belgrad (Serbia) oraz słowacki Trenčín. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale także szeroki wachlarz atrakcji - od tętniącego życiem nocnego życia w Belgradzie, przez historyczne zaułki Bukaresztu, po spokojne, malownicze uliczki Trenčína. Wśród tanich kierunków znalazły się także Ryga, Lille, Wilno, Strasburg i Podgorica.

TOP 10 najtańszych europejskich city breaków 2026:

Sarajewo, Bośnia i Hercegowina - 287 euro/1211 zł

Bukareszt, Rumunia - 299 euro/1262 zł

Tirana, Albania - 304,50 euro/1285 zł

Belgrad, Serbia - 307 euro/1296 zł

Trenčín, Słowacja - 315 euro/1329 zł

Ryga, Łotwa - 322 euro/1359 zł

Lille, Francja - 334 euro/1410 zł

Wilno, Litwa - 334 euro/1410 zł

Strasburg, Francja - 369 euro/1557 zł

Podgorica, Czarnogóra - 384,50 euro/1623 zł

Zachód i Północ - tu zapłacisz najwięcej

Na drugim biegunie znalazły się miasta, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Najdroższą europejską destynacją na city break w 2026 roku została stolica Norwegii - Oslo. Za ten sam zestaw wydatków trzeba tu zapłacić aż 850 euro (ok. 3588 zł).

Wśród najdroższych miast znalazły się także: Kopenhaga, Edynburg, Genewa i Barcelona. Wysokie ceny noclegów i restauracji windują koszty wyjazdu nawet o kilkaset euro w porównaniu z najtańszymi miastami Europy.

TOP 10 najdroższych europejskich city breaków 2026: