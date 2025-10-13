Jesień to wyjątkowy czas, kiedy miasta Europy nabierają niepowtarzalnego uroku. Wśród podróżnych coraz większą popularnością cieszą się krótkie wyjazdy do najpiękniejszych europejskich miast. Niemiecki portal nordkurier.de przygotował listę 10 najlepszych miejsc na jesienny city break. W zestawieniu znalazło się także polskie miasto.

Najpiękniejsze miasta Europy na jesienny city break / Shutterstock

Amsterdam

Stolica Holandii od lat przyciąga miłośników sztuki, architektury i niepowtarzalnej atmosfery. Jesienią Amsterdam prezentuje się szczególnie malowniczo - kolorowe liście odbijające się w wodach licznych kanałów tworzą bajkowy krajobraz. Spacerując po wąskich uliczkach, można podziwiać charakterystyczne kamienice, odwiedzić słynne muzea, takie jak Rijksmuseum czy Van Gogh Museum, oraz poczuć wyjątkowy klimat miasta, w którym rowery są nieodłącznym elementem codzienności.

Amsterdam, Holandia / Shutterstock

Praga

Czeska stolica to prawdziwa perła Europy Środkowej. Praga zachwyca nie tylko majestatycznym zamkiem i słynnym Mostem Karola, ale także labiryntem brukowanych uliczek starego miasta. Jesienią miasto nabiera wyjątkowego uroku - mgły unoszące się nad Wełtawą złociste korony drzew tworzą romantyczną scenerię. Praga to także mekka dla miłośników historii i dobrej kuchni - lokalne piwa i tradycyjne dania czeskie smakują tu wyjątkowo.

Barcelona

Jesień w Barcelonie to czas, gdy upały ustępują miejsca przyjemnej temperaturze, a miasto tętni życiem. Stolica Katalonii słynie z niezwykłych dzieł Gaudiego, takich jak Sagrada Família czy Park Guell, które zachwycają turystów z całego świata. Barcelona to także szerokie plaże, tętniące życiem dzielnice i bogata oferta kulinarna. Wieczory spędzone w tapas barach czy spacery po klimatycznych uliczkach El Raval na długo pozostają w pamięci.

Paryż

Miasto świateł nie potrzebuje reklamy - jesienią Paryż zachwyca jeszcze bardziej. Ikoniczne zabytki, takie jak Wieża Eiffla, katedra Notre-Dame czy Luwr, przyciągają turystów o każdej porze roku, ale to właśnie jesienią można poczuć prawdziwy paryski klimat. Kawiarnie pełne są mieszkańców i turystów, a spacery po eleganckich bulwarach i wąskich uliczkach Montmartre’u pozwalają odkryć magię tego miejsca. Paryż to także raj dla miłośników mody i wyśmienitej kuchni.

Budapeszt

Węgierska stolica to miasto kontrastów - historyczne zabytki przeplatają się tu z nowoczesnością. Jesienią Budapeszt zachęca do spacerów nad Dunajem, podziwiania panoramy miasta z Wzgórza Zamkowego oraz relaksu w słynnych termalnych kąpieliskach. Imponująca architektura, bogata oferta kulturalna i wyjątkowa kuchnia sprawiają, że Budapeszt to idealne miejsce na jesienny city break.

Budapeszt, Węgry / Shutterstock

Dubrownik

Chorwackie miasto, nazywane "perłą Adriatyku", przyciąga turystów swoją średniowieczną starówką, imponującymi murami obronnymi i zapierającymi dech w piersiach widokami na morze. Jesienią Dubrownik jest spokojniejszy, a łagodny klimat sprzyja zwiedzaniu i spacerom po urokliwych uliczkach. To także doskonała baza wypadowa na wycieczki po okolicznych wyspach i plażach.

Ateny

Stolica Grecji to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Jesienią Ateny oferują przyjemne temperatury i mniej turystów, co pozwala w pełni docenić majestat Akropolu, Partenonu i innych antycznych zabytków. Miasto tętni życiem - liczne tawerny, targi i wydarzenia kulturalne sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Rzym

Włoska stolica to prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Rzym zachwyca bogactwem zabytków - od Koloseum, przez Forum Romanum, po Watykan. Jesienią miasto jest mniej zatłoczone, a włoska kuchnia i atmosfera "dolce far niente" pozwalają cieszyć się każdą chwilą. Spacer po rzymskich placach, kawa w lokalnej kawiarni i podziwianie zachodu słońca nad Tybrem to niezapomniane przeżycia.

Kraków

Kraków od lat znajduje się w czołówce najpiękniejszych miast Europy. Jesienią jego urok jest szczególnie widoczny - zabytkowa starówka, majestatyczny Wawel i tętniący życiem Rynek Główny przyciągają turystów z całego świata. Miasto łączy historię z nowoczesnością - modne kawiarnie, klimatyczne restauracje i bogata oferta kulturalna sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dodatkowym atutem są okoliczne lasy, idealne na jesienne spacery i wycieczki.

Karków, Polska / Shutterstock

Drezno

Niemieckie Drezno, nazywane "Florencją nad Łabą", zachwyca barokową architekturą i bogactwem muzeów. Odbudowana Frauenkirche, imponujący Zwinger i słynna Semperoper to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na zwiedzających. Miasto słynie także z wyjątkowej sceny artystycznej i licznych wydarzeń kulturalnych. Jesienią Drezno prezentuje się szczególnie malowniczo, a spacery nad Łabą pozwalają w pełni docenić jego piękno.