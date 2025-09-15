"Zapomnij o Paryżu i Barcelonie: Kraków po raz kolejny został ogłoszony najlepszym miejscem na krótki wypad (z ang. city break) w Europie" - w ten sposób zaczyna się artykuł w brytyjskim magazynie podróżniczym "Which? Travel". Respondenci oceniali 40 miast w dziewięciu kategoriach. Kraków zostawił w tyle m.in. Wenecję, Walencję czy Wiedeń.

Widok na Kraków / Shutterstock

Jak powstał ten ranking? W kwietniu i maju 2025 roku 1676 użytkowników "Which" wypełniło ankietę online dotyczącą europejskich miast, które odwiedzili w celach wypoczynkowych w ciągu ostatnich dwóch lat i spędzili w nich co najmniej jedną noc.

Respondenci oceniali każde z miast w następujących kategoriach:

gastronomia

zakwaterowanie

atrakcje kulturalne

zakupy

łatwość poruszania się po mieście

brak tłumów

stosunek jakości do ceny

ceny lotów

ceny hoteli

Do tego - dzięki porównywarce Kayak - dodano średnie ceny hoteli, z kolei Skyscanner wyliczył średnią cenę lotów w obie strony w klasie ekonomicznej z Londynu.

Kraków po raz kolejny został uznany za najlepsze miasto w Europie na krótki, kilkudniowy wyjazd.

Stolica Małopolski zdobyła 92 proc. w punktacji. Jako jedyna otrzymała maksymalną ocenę pięciu gwiazdek za stosunek jakości do ceny. Podróżni podkreślali, że można tu znaleźć zarówno niedrogie, jak i luksusowe hotele - te ostatnie jednak w znacznie korzystniejszych cenach niż w Europie Zachodniej (średnia cena noclegu to 68 funtów - ok. 335 zł, a przelotu - 116 funtów - ok. 570 zł).

"Dawna stolica polskich królów i królowych zachwyca bogatą historią i niezwykłą architekturą. Nie zrujnuje też budżetu" - podkreślają autorzy rankingu.

Na pięć gwiazdek oceniono także gastronomię, zakwaterowania, łatwość poruszania się. Nieco tylko słabiej (cztery gwiazdki) Kraków wypadł w następujących kategoriach: atrakcje kulturalne, zakupy, brak tłumów.

"Goście wysoko ocenili jedzenie i napoje: w Bottiglieria 1881 i Pod Nosem można skosztować pomysłowej kuchni polskiej, a w piwnicznych barach koktajlowych, takich jak Piwnica pod Baranami, do białego rana grają zespoły jazzowe" - pisze brytyjski magazyn.

"Dawna królewska stolica Polski słynie ze scenerii rodem z planu filmowego, z końskimi powozami przemykającymi obok pałaców na największym średniowiecznym placu w Europie. To stare miasto to idealny cel pieszej wycieczki, podczas której można podziwiać pałace, zamki i niektóre z najwspanialszych zabytków architektury Europy" - reklamuje Kraków "Which".

Kolejne miejsca w rankingu zajęły następujące miasta

2. Wenecja (90 proc.) - zachwyca ofertą kulturalną i architekturą, ale otrzymała tylko jedną gwiazdkę za tłumy i dwie gwiazdki za stosunek jakości do ceny

- zachwyca ofertą kulturalną i architekturą, ale otrzymała tylko jedną gwiazdkę za tłumy i dwie gwiazdki za stosunek jakości do ceny 3. Walencja (89 proc.) - doceniona za gastronomię, plaże i łatwość poruszania się po mieście. "Jeśli w Madrycie czujesz się duszno, a w Barcelonie niemile widziany, Walencja to idealne miejsce. Wszystko, po co kiedyś przyjechałeś do Barcelony, znajduje się w trzecim co do wielkości mieście Hiszpanii" - czytamy w uzasadnieniu rankingu.

- doceniona za gastronomię, plaże i łatwość poruszania się po mieście. "Jeśli w Madrycie czujesz się duszno, a w Barcelonie niemile widziany, Walencja to idealne miejsce. Wszystko, po co kiedyś przyjechałeś do Barcelony, znajduje się w trzecim co do wielkości mieście Hiszpanii" - czytamy w uzasadnieniu rankingu. 4. Wiedeń (89 proc.) - wyróżniony m.in. za muzea, zabytki i wyjątkową kulturę kawiarnianą.

- wyróżniony m.in. za muzea, zabytki i wyjątkową kulturę kawiarnianą. 5. Stambuł (88 proc.) - to miasto po raz pierwszy znalazło się w TOP 5, głównie dzięki rozwojowi infrastruktury hotelowej, różnorodnej kuchni i wyjątkowym zabytkom.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Sewilla, Bordeaux, Praga, Berlin i Budapeszt. Ostatnie miejsca zajęły Kolonia i Dublin.

