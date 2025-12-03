W codziennym pędzie coraz więcej osób szuka okazji do krótkiego, regenerującego wyjazdu. Najnowszy Easy Breaks Index przygotowany przez Late Rooms, czyli ranking najłatwiejszych i najmniej stresujących krótkich wypadów z brytyjskich lotnisk do europejskich miast pokazuje, że nie trzeba tygodnia urlopu, by przeżyć niezapomnianą przygodę. Wystarczą dwa dni, a najlepszym miejscem na taki city break w Europie okazał się Kraków.

Rynek Główny w Krakowie / Shutterstock

Kraków liderem rankingu Easy Breaks Index

Ranking Easy Breaks Index analizuje najważniejsze czynniki, które wpływają na komfort krótkich i bezstresowych wyjazdów z brytyjskich lotnisk do europejskich miast.

Pod uwagę brano m.in. średni czas lotu, koszt i czas transferu z lotniska, ceny hoteli, oceny głównych atrakcji turystycznych oraz ogólną „łatwość” zwiedzania miasta.

W zestawieniu bezkonkurencyjnie zwyciężył Kraków.

Loty z Wielkiej Brytanii trwają poniżej trzech godzin, a z lotniska do centrum można dostać się pociągiem w zaledwie 17 minut.

To sprawia, że jeszcze przed południem turyści mogą spacerować po klimatycznym Starym Mieście.





Dlaczego Kraków? Przystępne ceny i wyjątkowy klimat

Kraków zdobył wysokie noty za „walkability”, czyli możliwość zwiedzania większości atrakcji pieszo.

Ceny hoteli zaczynają się już od około 70 funtów (około 300 zł), co czyni miasto atrakcyjnym także pod względem finansowym.

„Wyjątkowa atmosfera, idealna na spokojny, regenerujący wypad” – podkreślają autorzy rankingu.

Najwyżej ocenianą atrakcją pozostaje Rynek Główny, który uzyskał notę 4,8 na 5. Warto jednak zejść z utartych szlaków i odkryć urokliwe uliczki Kazimierza, pełne kawiarni, galerii i małych winiarni.

W rankingu znalazły się także inne popularne kierunki na krótki reset. Na drugim miejscu uplasowała się Kopenhaga, dalej Praga, Berlin czy Wenecja.

Wszystkie te miasta są świetnym wyborem dla osób, które chcą szybko zmienić otoczenie i poczuć klimat europejskich metropolii bez długiej podróży.