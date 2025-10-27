W wyniku celowego podpalenia kabli kolejowych w okolicach Valence, tysiące pasażerów doświadczyło poważnych utrudnień na jednej z głównych linii szybkiej kolei we Francji. W poniedziałek 27 października odwołane zostały lub opóźnione setki pociągów, a powrót do normalnego ruchu zapowiadany jest dopiero na wtorek rano.

Tysiące podróżnych uziemionych po akcie wandalizmu na linii TGV w południowo-wschodniej Francji / Shutterstock

Francuska kolej SNCF poinformowała o poważnych zakłóceniach na trasie m.in. między Lyonem a Avignon. Przyczyną był akt wandalizmu - celowe podpalenie kabli kolejowych w pobliżu stacji Valence TGV. Minister transportu Philippe Tabarot potwierdził, że incydent miał miejsce w nocy, a służby wciąż pracują nad oceną szkód.

Wskutek tego odwołane zostały - przynajmniej do godz. 11 w poniedziałek - wszystkie pociągi TGV pomiędzy Paryżem a Marsylią, Montpellier lub Niceą. Zamiast nich, w kierunku południowo-wschodniej Francji wyjechały pociągi korzystające ze zwykłych torów, jednak podróż nimi zajmuje więcej czasu.

Z kolei pociągi wyjeżdżające z południowo-wschodniej Francji w stronę Paryża, Lyonu czy Strasburga mają opóźnienia sięgające trzech godzin. Na trasie pomiędzy Paryżem a Lyonem pociągi kursują bez zakłóceń w obu kierunkach.

Zakłócenia dotknęły nie tylko pociągi SNCF, ale także innych operatorów - Trenitalia i Renfe. Według danych ministerstwa transportu, w poniedziałek zakłóconych zostało około stu pociągów TGV. Wielu podróżnych, w tym rodziny z dziećmi, utknęło na stacjach lub musiało szukać alternatywnych środków transportu. "Nie wiem, kiedy dotrzemy na miejsce" - mówił dla "Le Parsien" Daniel, który podróżował z Besançon do Montpellier. Inni, zdecydowali się wrócić do domu i kontynuować podróż samochodem.

Wielu pasażerów musiało zmierzyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami.

SNCF poinformowała, że część pociągów została skierowana na alternatywne trasy, jednak nie są one w stanie obsłużyć pełnego ruchu. Przewoźnik zaleca pasażerom, by - jeśli to możliwe - przełożyli podróż na kolejny dzień. Powrót do normalnego rozkładu jazdy przewidywany jest na wtorek rano.

To nie pierwszy taki "akt wandalizmu"

W lipcu 2024 roku miały miejsce ataki na francuską sieć szybkiej kolei TGV, które dotknęły kilka kluczowych linii, powodując chaos i opóźnienia dla setek tysięcy pasażerów. Ataki polegały na celowym przecięciu i podpaleniu kabli sterowania ruchem kolejowym, co doprowadziło do znaczących zakłóceń w ruchu. Zdarzenia miały miejsce tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu.