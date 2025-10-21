Sam Sarkozy rano opublikował wiadomość na portalu X. To nie były prezydent Republiki zostaje dziś uwięziony - to niewinny człowiek - stwierdził.

Nicolas Sarkozy wśród zwolenników / JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Reuters odnotowuje, że przed paryskim domem na udającego się do więzienia Sarkozy'ego czekała grupa zwolenników, skandująca jego imię. Były prezydent wyszedł z domu razem ze swoją żoną Carlą Bruni.

Nicolas Sarkozy (zdj. arch.) / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

70-letni były prezydent Francji został uznany za winnego finansowania przez Libię jego kampanii prezydenckiej w 2007 r. z pieniędzy rządu ówczesnego przywódcy Libii, Muammara Kaddafiego.

Więzienie z długą historią

Więzienie La Santé, w którym będzie odsiadywał wyrok Sarkozy, jest znane jako miejsce osadzenia celebrytów i polityków. Wśród jego sławnych więźniów byli m.in. gangster Jacques Mesrine oraz Maurice Papon, były komendant paryskiej policji, skazany w 1998 r. za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej. Krótko przetrzymywano tu także Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, niesłusznie skazanego na przełomie XIX i XX wieku za szpiegostwo.

Znajdujące się w 14. dzielnicy Paryża więzienie La Santé zbudowano w 1867 r. Do 1972 r. wykonywano w nim wyroki śmierci na gilotynie.

Według informacji dziennika "Le Monde" były prezydent trafi do skrzydła QB4, przeznaczonego dla osób wymagających szczególnej opieki. Składa się ono z 19 cel i posiada wydzielony plac spacerowy. Sarkozy miałby tam również dostęp do siłowni i biblioteki.

Były francuski prezydent zostanie osadzony w jednoosobowej celi o powierzchni 9 m kw. z zakratowanym oknem, wyposażonej w kuchenkę, lodówkę i prysznic, a także telefon stacjonarny z zatwierdzonymi numerami.

Według francuskich mediów może mu przysługiwać prawo do dwóch 45-minutowych widzeń tygodniowo oraz dwóch spacerów dziennie. Wszędzie, gdziekolwiek się uda na terenie więzienia, będzie mu towarzyszył strażnik.