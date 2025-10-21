To pierwszy taki przypadek w historii V Republiki: były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, trafił do więzienia. Odsiaduje wyrok w jednoosobowej celi w słynnym paryskim zakładzie La Sante. Jak wygląda życie byłej głowy państwa za kratami? Jakie warunki panują w tej legendarnej placówce?

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został osadzony w więzieniu La Sante / Teresa Suarez / PAP/EPA

Nicolas Sarkozy, były prezydent Francji, trafił do więzienia La Santé w Paryżu, skazany na 5 lat za "przestępczą zmowę" przy finansowaniu kampanii 2007.

Jego cela to 9 m² z kuchenką, lodówką i prysznicem - komfort rzadko spotykany wśród francuskich więźniów, ale bez specjalnych przywilejów.

La Santé to historyczne więzienie, gdzie przetrzymywano m.in. Alfreda Dreyfusa czy gangstera Jacquesa Mesrine, a także wykonywano wyroki śmierci.

Historyczny wyrok: były prezydent za kratami

We wtorek 14. dzielnica Paryża stała się miejscem, na które zwrócone były oczy całej Francji. To właśnie tam, w ponurym, historycznym gmachu więzienia La Sante, pojawił się Nicolas Sarkozy. Były prezydent, skazany na pięć lat więzienia za "przestępczą zmowę" przy finansowaniu kampanii wyborczej w 2007 roku, stał się pierwszym przywódcą V Republiki, który trafił do więzienia.

Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości co do winy Sarkozy’ego. Uznał, że środki na kampanię pochodziły z Libii rządzonej przez Muammara Kadafiego. Wyrok, jak podkreślają francuskie media, ma być wykonany niezależnie od ewentualnej apelacji. Sam Sarkozy nie zamierzał jednak unikać odpowiedzialności. Kiedy trzeba dźwigać krzyż, trzeba go nieść do końca. A to nie jest jeszcze koniec tej historii - oświadczył były prezydent.

Cela z kuchenką i lodówką. Jak mieszka Nicolas Sarkozy?

Według doniesień dziennika "Le Monde" Nicolas Sarkozy został osadzony w specjalnym skrzydle QB4, przeznaczonym dla osób wymagających szczególnej opieki. Jego cela ma 9 metrów kwadratowych, zakratowane okno, kuchenkę, lodówkę i prysznic. Do dyspozycji ma także telefon stacjonarny z zatwierdzonymi numerami.

W opinii mediów jest to "komfort", na który nie mogą liczyć zwykli francuscy więźniowie, często stłoczeni w przepełnionych celach. Mimo to, jak podkreślają byli więźniowie La Sante, warunki pozostają surowe i nie ma mowy o żadnych specjalnych udogodnieniach.

Hugo Vitry, strażnik w La Sante, zapewnia: Cele osadzonych w La Sante nie różnią się od siebie. Nie będzie dla Sarkozy’ego żadnych preferencyjnych warunków. Jedyną różnicą jest fakt, że osoby publiczne, takie jak Sarkozy, są izolowane od reszty więźniów - z uwagi na ich bezpieczeństwo.

Słynni więźniowie La Sante: od Dreyfusa po gangsterów

Więzienie La Sante / YOAN VALAT / PAP/EPA

La Sante to nie jest zwykłe więzienie. Jego mury pamiętają zarówno sławnych przestępców, jak i postacie historyczne. To tutaj, w przeszłości, przetrzymywano Alfreda Dreyfusa - niesłusznie skazanego oficera, którego sprawa wstrząsnęła całą Francją. Bywali tu także gangster Jacques Mesrine i Maurice Papon, były komendant paryskiej policji, skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości podczas II wojny światowej. Do 1972 roku wykonywano tu wyroki śmierci na gilotynie.

Codzienność za kratami: spacery, widzenia i... gotowanie

Jak wygląda dzień byłego prezydenta za kratami? Sarkozy może liczyć na dwa 45-minutowe widzenia tygodniowo oraz dwa spacery dziennie na wydzielonym placu. Wszędzie towarzyszy mu strażnik. Status osoby publicznej pozwala mu uniknąć pełnych rewizji osobistych, ale - jak zapewniają pracownicy więzienia - nie ma mowy o żadnych przywilejach.

Były burmistrz Levallois-Perret, Patrick Balkany, który sam odbywał karę w La Sante, radzi Sarkozy’emu, by gotował sam. Więzienna kuchnia jest fatalna - powiedział. Były prezydent będzie miał do dyspozycji płytę do gotowania w celi - to rzadkość wśród francuskich więźniów.

"To hańba". Reakcje na uwięzienie Sarkozy’ego

Uwięzienie Sarkozy’ego wywołało burzę wśród francuskiej opinii publicznej. Jego adwokaci nie kryją oburzenia. To tragiczny dzień dla niego, dla naszych instytucji i dla Francji - mówił Jean-Michel Darrois. Obrońcy liczą, że sąd apelacyjny "przywróci sprawiedliwość". Przypominają, że Sarkozy został oczyszczony z zarzutów o korupcję i sprzeniewierzenie środków publicznych, a skazany wyłącznie za przestępczą zmowę.

Co dalej z byłym prezydentem?

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Francuski sąd zastosował wobec Sarkozy’ego zasadę execution provisoire. Jak wyjaśniała w Radiu RMF24 Amanda Dziubińska, politolożka, analityczka do spraw francuskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest to mechanizm umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania wyroku, pomimo przysługującej oskarżonemu apelacji.

Sąd może uznać, że jest to zasadne wówczas, kiedy przesądza o tym interes publiczny albo kiedy są wątpliwości co do tego, czy porządek publiczny nie zostanie zakłócony (...) Na taki środek zdecydował się wobec Nicolasa Sarkozy’ego, uważając, że jest to sytuacja w jakimś sensie szczególna - tłumaczy analityczka PISM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nicolas Sarkozy w więzieniu. Analityk PISM: Przypuszczam, że nie odbędzie pełnego wymiaru kary

Obrońca Sarkozy’ego nadal ma prawo do apelacji. Istnieje możliwość, że były prezydent nie odbędzie pełnego wymiaru swojej kary.

Nicolas Sarkozy może ubiegać się o zmianę sposobu odbywania kary - na przykład o areszt domowy, elektroniczną bransoletkę czy warunkowe zwolnienie. Z racji wieku - w tym roku skończył 70 lat - ma prawo starać się o wcześniejsze zwolnienie już teraz. Decyzja jednak należy do sądu.

Przypadek Sarkozy’ego to prawdziwy precedens. Ostatni raz przywódca Francji trafił do więzienia w połowie XX wieku - był nim Philippe Petain, szef kolaboracyjnego rządu Vichy.