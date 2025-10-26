Aresztowano dwóch podejrzanych o kradzież drogocennych klejnotów koronnych z paryskiego Luwru, informują francuskie media.

Policja zabezpiecza ślady kradzieży w Luwrze. / Poitout Florian/ABACA / PAP/Abaca

Aresztowano dwóch podejrzanych o kradzież klejnotów z Luwru.

Mężczyźni byli znani policji z wcześniejszych przestępstw.

Kradzież trwała zaledwie 7 minut, a wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na 88 milionów euro.

Jeden z podejrzanych szykował się do ucieczki

Jak podaje gazeta "Le Parisien", podejrzani pochodzą z paryskich przedmieść Sekwana-Saint-Denis. Jeden z nich przygotowywał się do wejścia na pokład samolotu lecącego z paryskiego lotniska Charles de Gaulle. Prawdopodobnie miał udać się do Algierii.

Po jego zatrzymaniu ujęto drugiego podejrzanego. Obydwaj mężczyźni byli znani policji z wcześniejszych włamań.

W oświadczeniu paryska prokuratura poinformowała, że aresztowań dokonano w sobotni wieczór. W komunikacie nie ma jednak informacji, ile osób zostało zatrzymanych - zwraca uwagę BBC.

Policja ma w tym przypadku 96 godzin na przeprowadzenie przesłuchań. Podejrzanych przewieziono do aresztu podlegającego Brygadzie ds. walki z bandytyzmem (BRB), na północnym zachodzie Paryża.

Ze szlifierką po klejnoty

Według informacji "Le Parisien", dwaj mężczyźni, mający około trzydziestu lat, są podejrzani o przynależność do czteroosobowej grupy, która włamała się do najsłynniejszego francuskiego muzeum, używając ciężarówki wyposażonej w podnośnik koszowy. Tam, ubrani w żółte kamizelki i kaski motocyklowe, wybili okno prowadzące do Galerii Apollo - muzeum, w którym eksponowane są klejnoty Korony Francuskiej. Posługując się szlifierkami kątowy ukradli królewskie skarby należące do kilku francuskich władców. Zniknęła m.in. tiara cesarzowej Eugenii - żony Napoleona III, ozdobiona ponad tysiącem diamentów, a także dwa naszyjniki.

Kradzież stulecia trwała zaledwie 7 minut. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na 88 mln euro.

Poszukiwania złodziei trwały od ponad tygodnia. Stu śledczych analizowało zapisy kamer, odciski palców i próbki DNA. Według organów ścigania, rabusie mogli działać na zlecenie.

Ucieczka włamywaczy na nagraniu

W czwartek w mediach opublikowano nagranie pokazujące złodziei uciekających z muzeum w koszu umieszczonym na wysięgniku ciężarówki.

Na nagraniu widać dwóch mężczyzn, z których jeden ma na sobie żółtą kamizelkę i czarną maseczkę, a drugi jest ubrany na czarno i ma na głowie kask motocyklowy. Szybko zjeżdżają w koszu.