Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i zamierza wziąć w nich udział - ustalił korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski. Uroczystość nie będzie miała oficjalnego charakteru.

  • Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend będzie gościł w Białym Domu. Wizyta ma związek z urodzinami amerykańskiego przywódcy, który kończy 80 lat. 

Tego też dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki (MMA). Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, prezydenci mają doskonale relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta - przekazało RMF FM anonimowo źródło w Białym Domu. 

Według naszych informacji obecnie ustalane są szczegóły tej wizyty. Prezydent wyleci do USA w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.

Zobacz również:

Opracowanie: