Tego też dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki (MMA). Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, prezydenci mają doskonale relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta - przekazało RMF FM anonimowo źródło w Białym Domu.

Według naszych informacji obecnie ustalane są szczegóły tej wizyty. Prezydent wyleci do USA w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.