Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i zamierza wziąć w nich udział - ustalił korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski. Uroczystość nie będzie miała oficjalnego charakteru.
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Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend będzie gościł w Białym Domu. Wizyta ma związek z urodzinami amerykańskiego przywódcy, który kończy 80 lat.