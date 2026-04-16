Wschodnie Niemcy przechodzą spektakularną metamorfozę - dawne tereny wydobywcze węgla brunatnego zamieniają się w największy w Europie kompleks sztucznych jezior. Już w tym miesiącu kolejne ma zostać udostępnione dla turystów - jezioro Sedlitz, które wraz z innymi akwenami stworzy unikalny krajobraz wodny niemal dorównujący powierzchnią słynnemu włoskiemu jezioru Como. O sprawie pisał Euronews.

Pojezierze Łużyckie w Niemczech / Shutterstock

Na Pojezierzu Łużyckim dawne kopalnie zamieniają się w największy w Europie kompleks sztucznych jezior.

Jezioro Sedlitz już wkrótce otworzy się na turystów i miłośników sportów wodnych.

Region staje się nowym centrum turystyki i wzorem rewitalizacji w Europie.

Od kopalni do turystycznego raju

Przez dziesięciolecia region Łużyc na pograniczu Brandenburgii i Saksonii był synonimem przemysłu wydobywczego. W czasach NRD wydobyto tu ponad dwa miliardy ton węgla brunatnego, pozostawiając po sobie gigantyczne wyrobiska. Zamiast pustych kraterów, dziś powstaje tu największy w Europie kompleks sztucznych jezior - Pojezierze Łużyckie. Proces przekształcania terenu rozpoczął się już w 1967 roku, a kulminacją będzie otwarcie jeziora Sedlitz, które stanie się największym akwenem rekreacyjnym regionu.

Pojezierze Łużyckie to 23 sztuczne jeziora o łącznej powierzchni 14 tys. hektarów - to powierzchnia niemal dorównująca włoskiemu jezioru Como (146 km kw. czyli 14,6 tys. ha). Docelowo dziesięć z nich połączy sieć kanałów, umożliwiając żeglugę na obszarze aż 7 tys. hektarów.

Inwestycja za miliardy euro

Przekształcenie terenów pokopalnianych w jeziora to ogromne wyzwanie techniczne i finansowe. Prace prowadzi m.in. spółka Lausitz und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Obejmują one zabezpieczanie brzegów, budowę infrastruktury wodnej oraz kontrolowane zalewanie wyrobisk wodą z rzek - Nysy, Sprewy i Czarnej Elstery. Każde jezioro wymaga indywidualnych rozwiązań - od zabezpieczenia skarp po budowę kanałów i systemów odprowadzania wód.

Do tej pory na rekultywację w Łużycach wydano około 7 miliardów euro, a całość projektu - wliczając inne regiony - pochłonęła już niemal 14 miliardów euro. Finansowanie pochodzi głównie z budżetu federalnego oraz krajów związkowych.

Jezioro Sedlitz, powstałe na terenie dawnej kopalni Ilse-Ost, to ostatni etap wieloletniego projektu. Po osiągnięciu docelowego poziomu wody w 2025 roku, już pod koniec kwietnia 2026 roku zostanie udostępnione do kąpieli i sportów wodnych - poinformował Euronews. Z powierzchnią 1400 hektarów stanie się największym jeziorem rekreacyjnym w regionie, przewyższając dotychczasowego lidera - jezioro Senftenberg.

Nowe możliwości dla turystyki i gospodarki

Połączenie pięciu największych jezior kanałami stworzy w czerwcu 2026 roku spójny obszar żeglugi o powierzchni 5 tysięcy hektarów. Region już teraz przyciąga setki tysięcy turystów, szczególnie z Czech, a lokalne władze planują dalszy rozwój infrastruktury - od przystani po nowe miejsca noclegowe. Przemiana terenów pokopalnianych przynosi korzyści nie tylko przyjezdnym, ale także lokalnej społeczności, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując rozwój gospodarczy.

Transformacja Łużyc to przykład udanej rewitalizacji terenów przemysłowych, która może inspirować inne regiony Europy. Połączenie zrównoważonego rozwoju i rozbudowy turystyki pokazuje, jak dawny przemysłowy krajobraz może stać się nowym centrum rekreacji i wypoczynku. O sprawie pisał Euronews.