Archeolodzy wydobyli z dna szwajcarskiego jeziora Neuchâtel ponad 1000 doskonale zachowanych rzymskich artefaktów, w tym naczynia ceramiczne, miecze i przedmioty codziennego użytku. Odkrycie, które przez wiele miesięcy utrzymywano w tajemnicy, rzuca nowe światło na obecność Rzymian na terenach dzisiejszej Szwajcarii i stanowi jedno z najważniejszych znalezisk archeologii podwodnej ostatnich lat.

  • Ponad 1000 rzymskich artefaktów wydobyto z jeziora Neuchâtel w Szwajcarii.
  • Przedmioty datowane są na lata 20-50 n.e. i pochodzą z zatopionego statku towarowego.
  • Wraku statku jeszcze nie odnaleziono.
Pod koniec listopada 2024 roku szwajcarscy archeolodzy podwodni dokonali odkrycia, które już teraz uznawane jest za jedno z najważniejszych w historii badań nad obecnością Rzymian na północ od Alp. W jeziorze Neuchâtel natrafiono na skupisko ponad 1000 ceramicznych i metalowych przedmiotów pochodzących z czasów Cesarstwa Rzymskiego - informuje sewis Euro News. Znalezisko przez wiele miesięcy utrzymywano w ścisłej tajemnicy, aby zapobiec potencjalnej grabieży i uszkodzeniom cennych artefaktów.

Jak relacjonują uczestnicy ekspedycji, początkowo sądzono, że natrafiono na niebezpieczne pozostałości z czasów II wojny światowej. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że charakterystyczny kolor terakoty i kształty naczyń wskazują na rzymskie pochodzenie znaleziska. Odkrycie to zainicjowało szeroko zakrojone badania i prace wydobywcze, które trwały przez dwa tygodnie w 2025 roku i niemal miesiąc w 2026 roku.

Rzymski statek i jego tajemniczy ładunek

Analiza odnalezionych przedmiotów sugeruje, że były one częścią ładunku rzymskiego statku towarowego, który przewoził naczynia kuchenne oraz wyposażenie legionistów do jednego z obozów wojskowych. Wśród wydobytych artefaktów znalazły się m.in. dwa miecze gladiatorskie, sztylet, klamra pasa, fibula oraz wiklinowy kosz z sześcioma ceramicznymi naczyniami, które - jak przypuszczają badacze - należały do załogi statku.

Jedna ze skrzyń została precyzyjnie datowana na rok 17 n.e., co pozwala dokładnie określić czas zatonięcia jednostki. Co ciekawe, wraku statku do tej pory nie odnaleziono.

Ślady legionistów i codziennego życia

Wśród znalezisk nie zabrakło przedmiotów codziennego użytku, które rzucają światło na życie zarówno legionistów, jak i załogi statku. Oprócz broni i elementów wyposażenia wojskowego, archeolodzy natrafili na resztki jedzenia zachowane w naczyniach ceramicznych. Analiza tych pozostałości może dostarczyć cennych informacji na temat diety i zwyczajów żywieniowych Rzymian stacjonujących w tej części Europy.

Zespół badawczy podkreśla, że liczba i różnorodność artefaktów wskazuje na to, iż ładunek mógł być przeznaczony dla legionu liczącego nawet 6000 żołnierzy. Odkrycie to potwierdza znaczenie regionu jeziora Neuchâtel jako ważnego punktu na mapie rzymskich szlaków handlowych i militarnych.

Konserwacja i przyszłość znaleziska

Wszystkie wydobyte artefakty zostały zabezpieczone i przewiezione do specjalistycznych pracowni konserwatorskich, gdzie są obecnie czyszczone i poddawane szczegółowym analizom. Konserwatorzy mają za zadanie nie tylko przywrócić przedmiotom dawny blask, ale także zidentyfikować szczegóły, które mogły umknąć archeologom podczas prac podwodnych - takie jak pieczęcie fabryczne, ślady jedzenia czy elementy ochronne.

W planach jest publikacja książki oraz filmu dokumentalnego poświęconych temu wyjątkowemu odkryciu. Ponadto przygotowywana jest wystawa, która ma zostać zaprezentowana w największym szwajcarskim muzeum archeologicznym Laténium w Neuchâtel. Data otwarcia ekspozycji nie została jeszcze ustalona.

Zobacz również: