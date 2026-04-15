Archeolodzy wydobyli z dna szwajcarskiego jeziora Neuchâtel ponad 1000 doskonale zachowanych rzymskich artefaktów, w tym naczynia ceramiczne, miecze i przedmioty codziennego użytku. Odkrycie, które przez wiele miesięcy utrzymywano w tajemnicy, rzuca nowe światło na obecność Rzymian na terenach dzisiejszej Szwajcarii i stanowi jedno z najważniejszych znalezisk archeologii podwodnej ostatnich lat.
Pod koniec listopada 2024 roku szwajcarscy archeolodzy podwodni dokonali odkrycia, które już teraz uznawane jest za jedno z najważniejszych w historii badań nad obecnością Rzymian na północ od Alp. W jeziorze Neuchâtel natrafiono na skupisko ponad 1000 ceramicznych i metalowych przedmiotów pochodzących z czasów Cesarstwa Rzymskiego - informuje sewis Euro News. Znalezisko przez wiele miesięcy utrzymywano w ścisłej tajemnicy, aby zapobiec potencjalnej grabieży i uszkodzeniom cennych artefaktów.