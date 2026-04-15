Jedna ze skrzyń została precyzyjnie datowana na rok 17 n.e., co pozwala dokładnie określić czas zatonięcia jednostki. Co ciekawe, wraku statku do tej pory nie odnaleziono.

Ślady legionistów i codziennego życia

Wśród znalezisk nie zabrakło przedmiotów codziennego użytku, które rzucają światło na życie zarówno legionistów, jak i załogi statku. Oprócz broni i elementów wyposażenia wojskowego, archeolodzy natrafili na resztki jedzenia zachowane w naczyniach ceramicznych. Analiza tych pozostałości może dostarczyć cennych informacji na temat diety i zwyczajów żywieniowych Rzymian stacjonujących w tej części Europy.

Zespół badawczy podkreśla, że liczba i różnorodność artefaktów wskazuje na to, iż ładunek mógł być przeznaczony dla legionu liczącego nawet 6000 żołnierzy. Odkrycie to potwierdza znaczenie regionu jeziora Neuchâtel jako ważnego punktu na mapie rzymskich szlaków handlowych i militarnych.

Konserwacja i przyszłość znaleziska

Wszystkie wydobyte artefakty zostały zabezpieczone i przewiezione do specjalistycznych pracowni konserwatorskich, gdzie są obecnie czyszczone i poddawane szczegółowym analizom. Konserwatorzy mają za zadanie nie tylko przywrócić przedmiotom dawny blask, ale także zidentyfikować szczegóły, które mogły umknąć archeologom podczas prac podwodnych - takie jak pieczęcie fabryczne, ślady jedzenia czy elementy ochronne.

W planach jest publikacja książki oraz filmu dokumentalnego poświęconych temu wyjątkowemu odkryciu. Ponadto przygotowywana jest wystawa, która ma zostać zaprezentowana w największym szwajcarskim muzeum archeologicznym Laténium w Neuchâtel. Data otwarcia ekspozycji nie została jeszcze ustalona.