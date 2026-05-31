Choć większość z nas kojarzy pająki z niewielkimi stworzeniami domowymi, w zakątkach Ziemi kryją się prawdziwe pajęcze potwory. Jeden z nich osiąga masę większą niż świnka morska, a inny porusza się na nogach o rozpiętości aż 35 centymetrów. Poznaj największe pająki świata, dowiedz się, który z nich smakuje jak homar i sprawdź, czy gigantyczne gatunki żyją również w Polsce.

Ptasznik Goliat – rekordzista pod względem masy może być wielkości świnki morskiej / Shutterstock

Pająki od wieków budzą respekt i fascynację. Chociaż większość gatunków to niewielkie stworzenia, na świecie występują prawdziwe pajęcze olbrzymy. Ich rozmiary potrafią zaskoczyć nawet największych miłośników przyrody.

Ptasznik goliat - niekwestionowany lider wśród olbrzymów

Bezkonkurencyjnym rekordzistą pod względem masy ciała i ogólnej wielkości jest ptasznik goliat, znany naukowo jako Theraphosa blondi. To właśnie ten gatunek zasłużył na miano największego pająka świata. Jego ciało osiąga nawet 12 centymetrów długości, a rozpiętość odnóży może wynosić aż 30 centymetrów. Takie rozmiary sprawiają, że ptasznik goliat jest większy niż przeciętna świnka morska.

Te potężne pająki zamieszkują wilgotne, równikowe lasy deszczowe północnej części Ameryki Południowej - można je spotkać na terenach Brazylii, Wenezueli, Gujany, Surinamu i Gujany Francuskiej. Prowadzą naziemny tryb życia, ukrywając się w norach wykopanych pod korzeniami i pniami drzew. Ich szczękoczułki mogą mieć nawet 2,5 cm długości, a same pająki są dość agresywne i płochliwe.

Choć ptasznik goliat jest jadowity, jego jad nie stanowi poważnego zagrożenia dla człowieka - wywołuje miejscowy obrzęk, zaczerwienienie i pieczenie, porównywalne do użądlenia osy. Znacznie groźniejsze są jednak jego włoski parzące, które w sytuacji zagrożenia pająk wyczesuje z odwłoka. Kontakt z nimi może wywołać silne podrażnienia, a nawet reakcje alergiczne.

Ciekawostką jest fakt, że niektóre społeczności zamieszkujące amazońskie lasy deszczowe spożywają ptasznika goliata - jego mięso ma smakować podobnie do kraba lub homara.

Gigantyczny pająk z Laosu - mistrz rozpiętości nóg

Choć ptasznik goliat dominuje pod względem masy ciała, rekord rozpiętości nóg należy do zupełnie innego gatunku - laotańskiego gigantycznego pająka, znanego jako Heteropoda maxima. Jego ciało jest znacznie mniejsze, bo osiąga do 5 centymetrów, ale rozpiętość odnóży wynosi aż 35 centymetrów! Dzięki długim nogom porusza się błyskawicznie, a jego wygląd budzi respekt.

Ten niezwykły pająk zamieszkuje wyłącznie wapienne jaskinie prowincji Khammuan w Laosie. Jest aktywnym łowcą - nie tka sieci, lecz poluje, wyczuwając ofiary za pomocą wibracji. Swoją zdobycz chwyta przednimi nogami, wstrzykuje jad i wysysa zawartość ciała ofiary. Mimo imponujących rozmiarów, Heteropoda maxima nie stanowi poważnego zagrożenia dla człowieka i w sytuacji zagrożenia raczej ucieka niż atakuje.

W świecie pająków występuje więcej gigantów, choć żaden nie dorównuje ptasznikowi goliatowi pod względem masy czy laotańskiemu pająkowi pod względem rozpiętości nóg.

Prawdziwym rekordzistą prehistorycznym był Megarachne (z greckiego "wielki pająk" - red.) - odkryty w Argentynie i opisany w 1980 roku jako pająk, który żył około 100 milionów lat temu. Jego szacowana rozpiętość nóg wynosiła aż 70 centymetrów, co czyniło go jednym z największych pajęczaków w historii Ziemi. W rzeczywistości po latach badań skamieliny naukowcom udało się ustalić, że Megarachne był w rzeczywistości wielkorakiem, a nie pająkiem.

Największe pająki w Polsce - czy mamy się czego bać?

Choć polskie pająki nie dorównują rozmiarami swoim egzotycznym krewnym, także i u nas można spotkać imponujące gatunki. Największym z nich jest bagnik nadwodny (Dolomedes plantarius) - samice osiągają do 2,5 cm długości ciała, a rozpiętość odnóży może przekraczać 8 cm. Podobnych rozmiarów dorasta kątnik domowy większy (Eratigena atrica), który często pojawia się w ludzkich domach i budynkach gospodarczych.