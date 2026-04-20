Federalna Służba Bezpieczeństwa udaremniła atak terrorystyczny w Kraju Stawropolskim - informują rosyjskie media. W ręce śledczych w Piatigorsku wpadła obywatelka Niemiec, która miała w plecaku bombę domowej roboty.

Federalna Służba Bezpieczeństwa udaremniła atak terrorystyczny w Kraju Stawropolskim - informują rosyjskie media (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Udaremniono atak terrorystyczny planowany przez reżim kijowski na obiekt organów ścigania Kraju Stawropolskiego z udziałem obywatelki Niemiec urodzonej w 1969 roku" - pisze w poniedziałkowym komunikacie biuro prasowe Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Ładunek wybuchowy znajdował się w plecaku 57-letniej Niemki. "Po jej zatrzymaniu i przeszukaniu torby przez saperów ustalono, że domowej roboty ładunek wybuchowy (IED) został wykonany z materiału wybuchowego o sile 1,5 kg trotylu; wyposażono go w elementy rażące" - pisze FSB.

Rosyjskie media podają, że bombę domowej roboty miał zdalnie zdetonować "urodzony w 1998 roku obywatel jednej z republik Azji Centralnej, zwolennik radykalnej ideologii". Niemka miała zginąć na miejscu, zostać zamachowcem-samobójcą.

FSB zrzuca winę na Ukrainę. "Działania koordynowali funkcjonariusze ukraińskich służb specjalnych, podając się za członków jednej z zakazanych w Rosji międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Obywatelka Niemiec została wciągnięta w działalność przestępczą" - czytamy w komunikacie.

Według FSB, zamach planowano przeprowadzić w godzinach porannych, aby spowodować jak największą liczbę ofiar wśród funkcjonariuszy.

Zatrzymani mieli złożyć zeznania, wyjaśniając, że "środki rażenia zostały wydobyte ze skrytek przygotowanych przez ukraińskie służby specjalne".