Do Polski wróciło w poniedziałek pięć samolotów z turystami z Rodos i były to powroty zaplanowane – poinformował w rozmowie z Radiem RMF24 prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Na razie nie ma planów organizowania ewakuacji do Polski. Według szefa POT, uczestnicy wakacji na Rodos, którzy jeszcze wczoraj deklarowali chęć skrócenia pobytu i natychmiastowego powrotu do Polski, dziś zmienili zdanie i postanowi pozostać na wyspie.