Goście, informacje, podsumowania i prognozy, ale też dużo uśmiechu. Tak będzie wyglądał okres świąteczno-noworoczny na antenie Radia RMF24. Dziennikarze stacji będą razem z tymi, którzy pełnią świąteczny dyżur, porozmawiają z bohaterami gwiazdkowych filmów, a razem z ekspertami podsumują ćwierć wieku przemian. Zespół informacyjnej stacji przygotował dla słuchaczy bogatą ofertę na długą świąteczną przerwę.

Wigilia w Radiu RMF24. „Święta pod gwiazdami”

W Wigilię przed południem w świąteczny nastrój wprowadzi Piotr Salak. Oprócz przekazywania najważniejszych informacji, wraz z reporterami pojawi się między innymi na dworcach i lotniskach, by porozmawiać o powrotach do domów w ten wyjątkowy czas. Po 13:00 na "Święta pod gwiazdami" zaprosi Krzysztof Urbaniak. Będziemy wpatrywać się w niebo i w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę rozmawiać o tym, jak spoglądanie w gwiazdy zmienia nasze życie tu na Ziemi? Gościem Radia RMF24 będzie Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, twórca kanału "Z głową w gwiazdach". W studiu pojawi się także Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM, który opowie o swojej wizycie w obserwatorium astronomicznym na pustyni Atakama w Chile.

25 grudnia. „Świąteczny dyżur”, czyli Święta na służbie

W pierwszy dzień świąt w Radiu RMF24 "Świąteczny dyżur" wraz z niezwykłymi gośćmi pełnił będzie Marcin Jędrych. To oni czuwają, kiedy większość z nas zasiada do świątecznego stołu. O świętach na służbie opowiedzą nam: Andrzej Maciata, emerytowany ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Robert Zawadzki, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Drawsku Pomorskim oraz Paweł Ciuruś, oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Czego najbardziej brakuje im w tym czasie i jakie wzruszające historie pamiętają z bożonarodzeniowych dyżurów? O tym wszystkim będzie można usłyszeć w Radiu RMF24.

26 grudnia. „Święta w dobrym humorze”

W drugi dzień świąt Kuba Śliwiński do rozmów z uśmiechem zaprosił bohaterów świątecznych produkcji. Czy historie z filmowych scenariuszy zdarzają się również w ich domach? Czy świąteczne filmy szczególnie zapadają w pamięci aktorów? O tym opowiedzą nam: Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Karolak, Grzegorz Daukszewicz oraz Sebastian Stankiewicz.

30 grudnia. "Ćwierć wieku przemian”

Kończący się rok 2025 oznacza także koniec ćwierćwiecza. We wtorek 30 grudnia zespół Radia RMF24 zaprasza na "Ćwierć wieku przemian", czyli cykl rozmów podsumowujących 25 lat XXI wieku. Publicysta Marek Budzisz będzie mówił o stosunkach międzynarodowych; psycholog społeczny prof. Tomasz Grzyb o zmianach, które zaszły społeczeństwie, między innymi za sprawą mediów społecznościowych; dr Michał Sutkowski o postępie w medycynie, a współtwórca Bielika Sebastian Kondracki zajmie się rewolucją AI.

Nowy Rok. Co nas czeka w 2026?

W noworocznym programie Radio RMF24 zaproponuje słuchaczom szerokie spojrzenie na wydarzenia i zmiany, które czekają nas w najbliższych miesiącach. O Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech opowie złoty medalista IO, panczenista Zbigniew Bródka, wciąż niestabilną sytuację za wschodnią granicą skomentuje Jan Piekło, były ambasador RP w Kijowie, wyzwania stojące przed polską polityką podsumuje politolog, prof. Jarosław Flis, a ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego zbierze Łukasz Zboralski, szef portalu brd24.pl.

Autorskie programy na antenie Radia RMF24

Podsumowania i prognozy na Nowy Rok pojawiają się również w autorskich propozycjach Radia RMF24. W niedzielę 28 grudnia Lidia Krawczuk w programie "Taka Ameryka" opowie, jaki to był rok za oceanem, a z kolei tydzień później, 4 stycznia, zajmie się wyzwaniami stojącymi przed Ameryką. Ekonomiczne prognozy na rok 2026 w "Gospodarczym tygodniu" w sobotę 3 stycznia zaprezentuje Marek Tejchman. Specjalne wydanie "Przeglądu zagranicznego" przygotuje także Andrzej Kohut, który w sobotę 27 grudnia, wraz z dr Agnieszką Bryc z UMK oraz Mateuszem Piotrowskim z PISM, podsumuje rok 2026 na świecie.

Warto spędzić ten czas z Radiem RMF24. Stacji można słuchać na portalach www.rmfon.pl i www.rmf24.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnych RMF ON i RMF24.

