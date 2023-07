Nie było żadnej organizacji, byliśmy zostawieni sami sobie, nasze biuro podróży zamilkło - tak o ucieczce z objętej pożarem miejscowości Kiotari na greckiej wyspie Rodos opowiadała RMF FM pani Anita. Grupa turystów przez dziewięć godzin pokonywała kolejne kilometry, uciekając przed żywiołem.

Inni Polacy mówili w rozmowie z naszą reporterką, że brakuje informacji i sprawnego zarządzania ewakuacją. O tym, że muszą natychmiast opuścić hotel, często dowiadywali się w ostatniej chwili i nie mieli już szans na wejście do pokoju i zabranie podstawowych rzeczy. Z tego powodu część turystów nie ma przy sobie nawet dokumentów.

Wczoraj w godzinach wieczornych (w sobotę - red.) ewakuowaliśmy się wraz z grupą z naszego hotelu i personelem z Pefkos: kazano nam wyjść na plaże i czekać 10 minut na łódź (która ostatecznie nigdy nie przypłynęła) - relacjonowała sytuację inna turystka.

Tkwiliśmy na plaży do godziny ok. 4 nad ranem - opisała perypetie na Rodos.

Ta grupa do hotelu zastępczego, wskazanego przez organizatorów ewakuacji, trafiła dopiero o 6 rano.

W niedzielę po południu ta grupa została zabrana do szkoły, w której urządzono punkt ewakuacyjny. Cały czas 'czuwa' nad nami rezydent, który nic nie wie, biuro podróży nie chce zorganizować nam transportu powrotnego do Polski, ale organizują swoje wycieczki po wyspie. Aktualnie opiekują się nami wolontariusze z Grecji (to oni rozkładają nam materace do spania, pilnują abyśmy byli nawodnieni, robią wszystko by nam pomóc (...) - napisała turystka w wiadomości przekazanej portalowi RMF24.

/ DAMIANIDIS LEFTERIS / PAP/EPA

Biura podróży odwołują wyloty

Biura podróży organizujące wyjazdy Polaków na Rodos poinformowały o odwołaniu planowanych na dziś wylotów. Dotyczy to takich biur jak: Rainbow, Itaka, Grecos oraz TUI.

Jeśli macie zaplanowany w najbliższych dniach wylot na Rodos lub Korfu, koniecznie skontaktuje się ze swoim biurem podróży.

Komunikat MSZ i telefon alarmowy dla turystów

"W związku z obecną sytuacją pożarową w Grecji MSZ oraz Ambasada RP w Atenach na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z polskimi turystami. Obecnie życie obywateli polskich nie jest zagrożone. Obsługą logistyczną turystów zajmują się miejscowe służby oraz biura podróży, które są odpowiedzialne za ich pobyt w Grecji" - podkreślił resort dyplomacji w wydanym w niedzielę komunikacie.

MSZ podkreśla, że ambasada RP w Atenach przez cały czas informuje o zagrożeniach i działaniach służb miejscowych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poprzez udostępniony telefon alarmowy +30 693 655 46 29.

Niespotykane upały

Pożary w okresie letnim są w Grecji dość powszechne, powtarzają się każdego roku. Jednak teraz po wielu dniach, kiedy termometry wskazywały nawet 40 stopni Celsjusza, wybuchły z niespotykaną od lat siłą.

Na dziś synoptycy przewidują krótkie wytchnienie od fali upałów, ale ostrzegają, że prawdopodobnie wznowi się ona we wtorek i może trwać co najmniej do przyszłego piątku.

Rodos jest popularną wśród zagranicznych turystów wyspą. W szczycie wakacyjnego sezonu w hotelach przebywa nawet 150 tysięcy ludzi. Populacja wyspy to 125 tysięcy mieszkańców.