Nie było żadnej organizacji, byliśmy zostawieni sami sobie, nasze biuro podróży zamilkło - tak o ucieczce z objętej pożarem miejscowości Kiotari na greckiej wyspie Rodos opowiada nam pani Anita. Grupa turystów przez dziewięć godzin pokonywała kolejne kilometry, uciekając przed żywiołem.

Zdjęcie nadesłane przez panią Anitę

Zanim przedstawimy historię pani Anity, należy podkreślić, że Polka z rodziną i grupą turystów są już bezpieczni. Przebywają w hotelu na południu wyspy.

Noc spędzili na hotelowej posadzce na zewnątrz budynku. Obsługa zapewnia im napoje i jedzenie, ale najgorsze jest to, że nadal nie wiedzą, kiedy i w jaki sposób zostaną stamtąd zabrani.

Ratunek nie nadchodził

Pani Anita opowiada dramatyczne wydarzenia z wczorajszego popołudnia i nocy. Mówi o chaotycznej organizacji, o braku punktu zbiórki dla turystów i o zbliżającej się chmurze czarnego dymu. Relacjonuje, jak przeszli dziesięć kilometrów i czekali na brzegu na ratunek. Ale ten nie nadchodził...

Było ciemno, nie wiedzieli, co robić i podzielili się na dwie grupy. Część została i czekała na pomoc, ale okazało się, że ogień dotarł do plaży i musieli z dziećmi wchodzić do wody. Pani Anita z rodziną zatrzymała na drodze autobus.

Zdjęcie nadesłane przez panią Anitę

To był akurat autobus wojskowy. Była wojna o ten autobus, wszyscy się przepychali. Ja mam trójkę dzieci - to, że my wyszliśmy z tego cało, to jest jakiś cud - relacjonowała w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert. Pani Anicie i jej rodzinie udało się wsiąść do autobusu; zawieziono ich ok. 15 km na południe do hotelu.

Słuchaczka RMF FM nie wie, kiedy przyjedzie po nich autobus i zabierze ich z miejsca tymczasowego pobytu. Chce z rodziną jak najszybciej wrócić do Polski.

Pożar na Rodos gwałtownie zmienił kierunek

Sytuacja na greckiej wyspie Rodos jest bardzo trudna. Pożar, który szaleje tam od pięciu dni, minionej nocy gwałtownie zmienił kierunek. Front płomieni rozciąga się na dziewięć kilometrów.

Zeszłej nocy ustawiliśmy zapory przeciwpożarowe wokół miejscowości Laerma, ale dziś rano zmiana kierunku wiatru o 180 stopni sprawiła, że pożar rozprzestrzenił się w stronę strefy turystycznej - powiedział lokalnym mediom Konstantinos Taraslias, zastępca burmistrza Rodos.

Zdjęcie nadesłane przez panią Anitę

Żeby tego było mało, pojawiły się nowe zarzewia ognia. To nie jest pożar, który skończy się jutro czy pojutrze. Będzie płonął przez wiele dni - powiedział rzecznik straży pożarnej Vassilis Varthakogiannis, którego cytuje agencja AFP.

Z żywiołem na Rodos walczą nie tylko Grecy, ale i słowaccy strażacy. Akcję wspierają rzecz jasna samoloty i śmigłowce gaśnicze.

Zdjęcie nadesłane przez panią Anitę

Wiadomo, że ogień strawił ogromne połacie lasu na górzystym terenie (co też samo w sobie utrudnia akcję gaśniczą). Pożar w sobotę uszkodził co najmniej trzy hotele w nadmorskiej miejscowości Kiotari.

Szalejące pożary sprawiły, że już ponad 30 tys. osób zostało ewakuowanych ze swoich domów drogą lądową i morską w bezpieczne miejsca.