Odwołanie wylotów zaplanowanych na 24 lipca dotyczy wyjazdów do hoteli Costa Lindia, Ilyssion, White Olive Premium Lindos, Lindos Breeze, Labranda Kiotari Miraluna, Lindos White Hotel & Suites.

Biuro zapewnia, że klienci, którzy mieli lecieć do tych hoteli "otrzymali możliwość przepisania na inną imprezę Rainbow lub zwrotu środków".

O odwołaniu 24 lipca wylotów na Rodos poinformowało także biuro Itaka.

Dotyczy to wyjazdów do hoteli Lindos Village Resort & Spa, Lindos Royal, Sun Beach, Ekaterini, Stafilia Beach, Ledras, Kolymbia Sky, Niriides, Myrina Beach, Memphis Beach.

Biuro zapewniło, że "umożliwia zamianę rezerwacji na inną wybraną ofertę dostępną aktualnie w sprzedaży lub bezkosztową rezygnację".

O odwołaniu wyjazdów na Rodos zaplanowanych na 24 lipca poinformowało także biuro Grecos.

Z komunikatów polskich biur podróży wynika, że nie ma powodów do rezygnacji ze wszystkich wyjazdów na Rodos, bo pożary nawiedziły tylko cześć wyspy, a większość jej powierzchni nie jest zagrożona pożarami.

Dramatyczne relacje Polaków przebywających na Rodos

Nie było żadnej organizacji, byliśmy zostawieni sami sobie, nasze biuro podróży zamilkło - tak o ucieczce z objętej pożarem miejscowości Kiotari na greckiej wyspie Rodos opowiadała RMF FM pani Anita. Grupa turystów przez dziewięć godzin pokonywała kolejne kilometry, uciekając przed żywiołem.

Inni Polacy mówiliw rozmowie z naszą reporterką, że brakuje informacji i sprawnego zarządzania ewakuacją. O tym, że muszą natychmiast opuścić hotel, często dowiadywali się w ostatniej chwili i nie mieli już szans na wejście do hotelowego pokoju i zabranie podstawowych rzeczy. Z tego powodu część turystów nie ma przy sobie nawet dokumentów.

"Wczoraj w godzinach wieczornych (ok. 23) ewakuowaliśmy się wraz z grupą z naszego hotelu i personelem z Pefkos: kazano nam wyjść na plaże i czekać 10 minut na łódź (która ostatecznie nigdy nie przypłyneła)" - relacjonowała sytuacja inna turystka. "Tkwiliśmy na plaży do godziny ok. 4 nad ranem" - opisała perypetie na Rodos. Ta grupa do hotelu zastępczego, wskazanego przez organizatorów ewakuacji, trafiła dopiero o 6 rano.

W niedzielę po południu ta grupa została zabrana do szkoły, w której urządzono punkt ewakuacyjny. "(....) Cały czas 'czuwa' nad nami rezydent, który nic nie wie, biuro podróży nie chce zorganizować nam transportu powrotnego do Polski, ale organizują swoje wycieczki po wyspie. Aktualnie opiekują się nami wolontariusze z Grecji (to oni rozkładają nam materace do spania, pilnują abyśmy byli nawodnieni, robią wszystko by nam pomóc (...) - napisała turystka w wiadomości przekazanej portalowi RMF24.

Ogień pustoszy wyspę Korfu

Korfu jest kolejną grecką wyspą, którą pustoszy pożar. W niedzielę władze nakazały ewakuację pięciu miejscowości - poinformował portal greekcitytimes.

Grecka Służba Komunikacji Kryzysowej wydała nakaz ewakuacji miejscowości Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia oraz Sinies. Ich mieszkańcy mają się udać do rybackiej wioski Kasiopi.

Pożar na Korfu Gorąca Linia RMF FM

Portal greekcitytimes nie podaje więcej szczegółów, informuje tylko o tym, że pożar wybuchł w niedzielę.

Pożary i ewakuacja na wyspie Eubea

Wcześniej w niedzielę władze Grecji zaapelowały do mieszkańców pięciu miejscowości na wyspie Eubea, by opuścili swoje domy z powodu pożaru; to kolejna po Rodos grecka wyspa, którą pustoszy żywioł - podał w niedzielę portal Ekhatimerini.

Pożar na Rodos

Miejscowości, które mają być ewakuowane, są położone na południowym krańcu Eubei, drugiej co do wielkości greckiej wyspy. Ich mieszkańcy mają jechać do miasta Karystos w zachodniej części Eubei.

Portal Ekhatimerini zacytował Giorgosa Kelaiditisa, wicegubernatora Grecji Środkowej (region administracyjny), który stwierdził, że sytuacja jest trudna.

Ogień może być oddalony (od wioski) o dwa kilometry, ale wiatr jest silny, (...) dym gęsty, trudno jest oddychać - powiedział.

Eubea jest kolejną wyspą, którą z powodu upałów i suszy nawiedzają pożary.

Komunikat MSZ w związku z pożarami w Grecji. Telefon alarmowy dla turystów

"W związku z obecną sytuacją pożarową w Grecji MSZ oraz Ambasada RP w Atenach na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z polskimi turystami. Obecnie życie obywateli polskich nie jest zagrożone. Obsługą logistyczną turystów zajmują się miejscowe służby oraz biura podróży, które są odpowiedzialne za ich pobyt w Grecji" - podkreślił resort dyplomacji w wydanym w niedzielę komunikacie.

MSZ podkreśla, że ambasada RP w Atenach przez cały czas informuje o zagrożeniach i działaniach służb miejscowych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poprzez udostępniony telefon alarmowy +30 693 655 46 29.

