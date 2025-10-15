Resort obrony Estonii oraz Estońska Liga Obrony podpisały porozumienie w sprawie organizacji publicznie dostępnych kursów z obsługi dronów - podało tamtejsze ministerstwo obrony. W szkołach średnich wprowadzono natomiast przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców. Działania Estonii są pokłosiem wielu rosyjskich prowokacji, do których doszło w ostatnich dniach i tygodniach.

Zdj. ilustracyjne; Ukraina, żołnierz z 429. Oddzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych "Achilles" / Siły Zbrojne Ukriany /

Estonia startuje z kursami obsługi dronów dla obywateli, reagując na rosyjskie prowokacje.

Kursy organizuje Estońska Liga Obrony i HK Unicorn Squad.

Podstawowe szkolenie kosztuje 100 euro i prowadzone jest przez ekspertów z sił obronnych i policji.

W szkołach średnich wprowadzono także fakultatywny przedmiot z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców.

W Estonii służba wojskowa jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat, a po jej zakończeniu rezerwiści są regularnie powoływani na ćwiczenia wojskowe.

Działania są pokłosiem m.in. tego, że we wrześniu trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

W październiku przy jednym z przejść granicznych w Estonii była widziana liczna grupa uzbrojonych Rosjan.

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

W obliczu rosyjskich prowokacji Estonia idzie o krok dalej i uruchamia kursy z obsługi dronów dla obywateli. Drony są już kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej, co widać w Ukrainie, a nowa inicjatywa Estonii daje obywatelom szansę na rozwijanie umiejętności technicznych i wkład w szeroko rozumianą obronę kraju – powiedział minister Hanno Pevkur.

W ramach porozumienia Estońska Liga Obrony (Kaitseliit), licząca około 18 tys. członków, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, zajmująca się edukacją technologiczną, uruchomiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla osób, które nigdy nie latały dronem lub mają niewielkie doświadczenie z bezzałogowcami, kosztuje 100 euro. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych.

W Estonii we wrześniu początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono również przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców. Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo – mówił wówczas minister obrony.

Przypomnimy też, że w Estonii służba wojskowa jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Czas trwania służby wynosi od 8 do 11 miesięcy, w zależności od przydzielonej jednostki i specjalizacji. Po zakończeniu służby zasadniczej rezerwiści są regularnie powoływani na ćwiczenia wojskowe. Kobiety mogą zgłaszać się do służby na zasadzie dobrowolności.