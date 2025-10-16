Polska armia utajniła szczegóły organizowanych przez ukraińskich wojskowych szkoleń dotyczących systemów obrony przed dronami. Takie ćwiczenia są już prowadzone na podstawie porozumienia podpisanego miesiąc temu w Kijowie przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Szkolenia są niejawne, bo jak usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, chodzi o bezpieczeństwo ukraińskich operatorów, a także żołnierzy biorących udział w tych zajęciach. Dlatego w tajemnicy pozostaną lokalizacje poligonów, na których trwają szkolenia.

Reporterowi RMF FM udało się natomiast nieoficjalnie dowiedzieć, że te szkolenia odbywają nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Prowadzi je w sumie kilkunastu instruktorów, którzy przyjechali z Ukrainy. Udział w nich mają brać nie tylko Polacy.

Ukraińska armia jest światowym liderem w korzystaniu z systemów bezzałogowych na polu walki. Szef MON, podpisując w Kijowie porozumienia stwierdził, że Ukraińcy wykonali epokowy przeskok w zakresie dronów. Chcemy korzystać z tych doświadczeń. Ważne jest też, aby nasz przemysł mógł w tym uczestniczyć - mówił minister Kosiniak-Kamysz.