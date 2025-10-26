"Rosja przeprowadziła 21 października test nowego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym Burewiestnik, zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych" – poinformował szef Sztabu Generalnego rosyjskich sił zbrojnych, gen. Walerij Gierasimow. "Mam raport z przemysłu, a oceny Ministerstwa Obrony są powszechnie znane. To w końcu produkt unikatowy, niepodobny do niczego innego na świecie" - stwierdził Władimir Putin, który w niedzielę spotkał się z Gierasimowem w punkcie dowodzenia.

Władimir Putin znów pokazał się w wojskowym mundurze / Russian Presidential Press Office / HANDOUT / PAP

Kreml przekazał, że pocisk 9M730 Burewiestnik przeleciał 14 tys. km i był w powietrzu około 15 godzin.

Według Putina pocisk jest "niepokonany" dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej.

Prezydent Rosji zapowiedział przygotowania do wprowadzenia pocisku na wyposażenie armii.

"Niepodobny do niczego innego na świecie"

Putin, wizytując dowództwo połączonych sił zbrojnych w nieujawnionej lokalizacji, spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Walerijem Gierasimowem i innymi dowódcami. Skomentował też testy Burewiestnika.

Rosyjski przywódca wyraził przekonanie, że 9M730 Burewiestnik - określony w kodzie NATO jako SSC-X-9 Skyfall - jest "niepokonany" dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej, ma niemal nieograniczony zasięg i nieprzewidywalną trajektorię lotu.

Mam raport od przedstawicieli przemysłu, a oceny Ministerstwa Obrony są powszechnie znane. To w końcu produkt unikatowy, niepodobny do niczego innego na świecie - stwierdził i dodał: Wyraźnie pamiętam, kiedy ogłosiliśmy, że pracujemy nad taką bronią. Nawet wysoko wykwalifikowani specjaliści mówili mi, że owszem, to dobry i godny cel, ale nierealny w najbliższej przyszłości. Powtarzam, taka była opinia wysoko wykwalifikowanych specjalistów - dodał.

Putin miał też przekazać, że należy rozpocząć przygotowania w celu wprowadzenia pocisku do wyposażenia rosyjskiej armii.

Broń pomoże w negocjacjach?

Rosja przygotowuje się do przetestowania nowego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym. Jeżeli próba zakończy się powodzeniem, Kreml chce wykorzystać jej wyniki do wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Zachodem - informowała w połowie sierpnia 2025 agencja Reutera, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Rosjanie o Amerykanach w kontekście nowej broni

Kreml twierdzi, że prace nad pociskiem rozpoczęły się po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Traktatu o zakazie broni antybalistycznej z 1972 roku w grudniu 2001 roku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że celem tworzenia nowych strategicznych systemów uzbrojenia jest wzmocnienie zdolności obronnych i zapobieganie wszelkim agresjom przeciwko Rosji i jej sojusznikom.