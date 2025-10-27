Coraz częstsze naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z Białorusi skłoniły władze w Wilnie do zdecydowanej reakcji. Premier Litwy Inga Ruginiene poinformowała o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią na czas nieokreślony oraz o wdrożeniu specjalnego planu walki z przemytem przy użyciu balonów.

Litewsko-białoruskie przejście graniczne (zdjęcie ilustracyjne) / STRINGER / PAP/EPA

Balony z Białorusi naruszyły w niedzielę litewską przestrzeń powietrzną, czego pokłosiem było zamknięcie lotniska w Wilnie.

To czwarty taki incydent w ubiegłym tygodniu - wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę.

Litwa zdecydowała w poniedziałek o krokach odwetowych wobec Białorusi. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Więcej najważniejszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl!

Premier Litwy Inga Ruginienė oświadczyła w poniedziałek po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, że coraz częstsze incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych, które wlatują w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi, stanowią atak hybrydowy.

W reakcji na te działania, litewskie władze podjęły decyzję o zamknięciu na czas nieokreślony przejść granicznych z Białorusią; przewidziane są wyjątki dla poczty dyplomatycznej oraz obywateli Unii Europejskiej. Litewska armia ma użyć też wszelkich dostępnych środków w celu zestrzelenia balonów nadlatujących nad kraj z Białorusi.

Ponadto opracowany został zespołowy plan działań w celu zwalczania balonów przemytniczych; plan będą realizowały poszczególne ministerstwa i instytucje państwowe.

Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE - podkreśliła szefowa litewskiego rządu. Wilno nie wyklucza też rozmów o rozpoczęciu konsultacji z sojusznikami z NATO w ramach artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego.