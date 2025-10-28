Czeski Instytut Hydrometeorologiczny poinformował o rekordowych, jak na październik, opadach śniegu w najwyższych partiach Szumawy, Karkonoszy i Jesioników. W niektórych miejscach pokrywa śnieżna przekroczyła 40 centymetrów. To największe takie zjawisko od 2009 roku.

Największe od 16 lat październikowe opady śniegu w Czechach. Kilkadziesiąt centymetrów białego puchu w górach / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

W ostatnich godzinach w czeskich górach spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu - poinformował we wtorek Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CzHMU). Najwięcej białego puchu odnotowano w Szumawie, Karkonoszach i Jesionikach. W Velkem Javorze w Szumawie zmierzono aż 48 cm śniegu, na pobliskiej górze Plechy - 35 cm, a w Labske boude w Karkonoszach - 42 cm. Na Pradziadzie w Jesionikach pokrywa śnieżna wynosi 22 cm.

Meteorolodzy podkreślają, że śnieg padał nie tylko na grzbietach górskich, ale przejściowo pojawił się także na niższych wysokościach. "Co najmniej 20 cm śniegu leży w październiku gdzieś w górach w Czechach średnio raz na trzy lata. Jednak aby śnieg leżał jednocześnie w Szumawie, Karkonoszach i Jesionikach, trudno jest znaleźć takie dane w archiwum. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku" - przekazał CzHMU.

W 2009 roku opady były jeszcze bardziej obfite - w Beskidach na Łysej Górze leżał wówczas ponad metr śniegu.

Obecna pokrywa śnieżna nie utrzyma się jednak długo. Meteorolodzy zapowiadają, że już od wtorku nastąpi ocieplenie, a w kolejnych dniach nie będzie mrozu nawet w nocy. Śnieg zacznie więc topnieć, także w najwyższych partiach gór - przewidują synoptycy.

W poniedziałek informowaliśmy o paraliżu na słowackich drogach, które także pokryły się białym puchem, zaskakując kierowców.

Za nagłe pogorszenie pogody odpowiada napływ chłodnego powietrza oraz rozległy front atmosferyczny, który przynosi opady do większości krajów regionu.