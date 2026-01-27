Oto najbardziej zatłoczone przez turystów miasta w Europie. Planując spokojne wakacje, warto ich unikać, przynajmniej w sezonie turystycznym. Wiele miast na Starym Kontynencie kusi miliony turystów z całego świata swoją bogatą historią, wyjątkową architekturą czy ofertą kulturalną. Jednak popularność ma swoją cenę - w niektórych miejscach sytuacja przypomina turystyczne oblężenie. W czołówce zestawienia znalazły się kierunki bardzo popularne wśród Polaków. Sprawdź, jakich miast unikać, jeśli nie lubisz tłoku.
Na pierwszym miejscu znalazło się chorwackie miasto bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. Najwięcej turystów w przeliczeniu na jednego mieszkańca odwiedza bowiem Dubrownik. Na każdego mieszkańca przypada tam aż 27 przyjezdnych.
Perła Adriatyku, znana z wyjątkowej architektury, zyskała światową sławę również dzięki serialowi "Gra o Tron". Z kameralnego miasta Dubrownik przerodził się w tłoczną atrakcję.
Miejscowi coraz częściej narzekają na tłumy, a władze szukają sposobów na ograniczenie napływu odwiedzających, szczególnie w szczycie sezonu.
Drugie miejsce w rankingu zajął niezwykle popularny kierunek wśród Polaków podróżujących do Grecji. To miasto Rodos (na wyspie o tej samej nazwie). Przypada tam 26 turystów na jednego mieszkańca.
Na trzecim miejscu znalazła się Wenecja - z 21 turystami na mieszkańca. To miasto, słynące z urokliwych kanałów, od lat zmaga się z problemem "overtourismu" (zatłoczenie, przeludnienie spowodowane liczbą turystów). Władze Wenecji wprowadziły już dodatkowe opłaty i inne ograniczenia, by chronić swoje zasoby.
Inny, również pożądany grecki kierunek znalazł się na czwartym miejscu - to Heraklion na Krecie. Na każdego Kreteńczyka przypada tam 18 przyjezdnych. Urokliwe plaże i historyczne zabytki przyciągają tam tłumy, które coraz trudniej jest pomieścić.
Nieco spokojniej, choć wciąż bardzo tłoczno, jest we włoskiej Florencji. Uplasowała się na piątym miejscu z wynikiem 13 turystów na mieszkańca. Miasto wprowadziło podatek turystyczny, by zrekompensować mieszkańcom niedogodności i zadbać o zabytki.
Na liście najbardziej przeciążonych miast znalazły się także Reykjavik na Islandii i Amsterdam, stolica Holandii (po 12 turystów na mieszkańca). Zaraz za nimi znajdziemy też Lizbonę (11), Porto (10) oraz Dublin (9).
Każde z tych miejsc staje się coraz tłoczniejsze w szczycie sezonu, dlatego miłośnicy spokojnego zwiedzania powinni wybrać się tam w mniej obleganych miesiącach.
Lokalne społeczności apelują o większy umiar i szacunek dla codziennego życia mieszkańców.
W rankingu znalazły się też 2 polskie miasta - Kraków i Warszawa. Stolica Małopolski znalazła się na 24 miejscu z wynikiem niemal 3 turystów na mieszkańca.
Wyraźnie mniej zatłoczona przez turystów jest Warszawa, która znalazła się dziesięć pozycji niżej.
Wskaźnik liczby przyjezdnych w stosunku do liczby mieszkańców wynosi w stolicy 1,37.
- Dubrownik, Chorwacja: 27.42;
- Rodos, Grecja: 26,33;
- Wenecja, Włochy: 21,26;
- Heraklion, Grecja: 18,43;
- Florencja, Włochy: 13,81;
- Reykjavík, Islandia: 12,10;
- Amsterdam, Holandia: 12,09;
- Lizbona, Portugalia: 11,14;
- Porto, Portugalia: 10,55;
- Dublin, Irlandia: 9,07;
- Ateny, Grecja: 8,99;
- Paryż, Francja: 7,24;
- Nicea, Francja: 7,01;
- Brugia, Belgia: 6,65;
- Praga, Czechy: 6,32;
- Kopenhaga, Dania: 4,99;
- Mediolan, Włochy: 4,87;
- Edynburg, Wielka Brytania: 4,51;
- Bruksela, Belgia: 4,50;
- Barcelona, Hiszpania: 4,42;
- Tallinn, Estonia: 3,94;
- Wiedeń, Austria: 3,65;
- Rzym, Włochy: 3,37;
- Kraków, Polska: 2,74;
- Lyon, Francja: 2,71;
- Monachium, Niemcy: 2,69;
- Frankfurt, Niemcy: 2,68;
- Budapeszt, Węgry: 2,59;
- Sevilla, Hiszpania: 2,55;
- Londyn, Wielka Brytania: 2,49;
- Sztokholm, Szwecja: 2,32;
- Madryt, Hiszpania: 1,75;
- Berlin, Niemcy: 1,53;
- Warszawa, Polska: 1,37;
- Stambuł, Turcja: 1,33;
- Hamburg, Niemcy: 1,05.
Zjawisko "overtourismu" dotyka coraz większej liczby europejskich miast. Miejscowe władze próbują wprowadzać regulacje, takie jak limity odwiedzających w niektórych miejscach, dodatkowe opłaty czy promocja mniej znanych atrakcji.
Eksperci w zakresie turystyki podkreślają, że równowaga między korzyściami ekonomicznymi - płynącymi z dużej liczby przyjezdnych - a komfortem życia mieszkańców staje się coraz istotniejsza.
Zestawienie stworzył portal Holidu na podstawie liczby turystów w 2023 roku dla każdego miasta z list najczęściej odwiedzanych miast The Savvy Backpacker oraz Air Mundo.
Do zestawienia wykorzystano również dane z raportu Euromonitor International "Top 100 City Destinations Index 2023", opublikowanego w grudniu 2023 roku. Dane o liczbie mieszkańców każdego miasta pochodzą m.in. z World Population Review.