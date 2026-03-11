Tajemniczy mieszkaniec głębin

Wstęgor królewski, dawniej nazywany królem śledziowym, to ryba żyjąca zwykle na głębokości kilkuset metrów. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 11 metrów długości. Ich charakterystyczne, srebrzyste i smukłe ciała z długą płetwą grzbietową sprawiały, że w dawnych opowieściach utożsamiano je z morskimi wężami czy "królami oceanów".

Spotkania z żywymi wstęgorami są niezwykle rzadkie, co tylko podsyca ich legendę.

Legenda o zwiastunie kataklizmów

W kulturze popularnej pojawienie się wstęgora królewskiego bywa interpretowane jako zapowiedź nadchodzących katastrof naturalnych, zwłaszcza trzęsień ziemi i zjawisk na morzu, np. tsunami. Stąd też jego przydomki oznaczające "rybę końca świata": "pez del fin del mundo" (w języku hiszpańskim) i "doomsday fish" (w języku angielskim).