Niecodzienne znalezisko na wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku - dwa wstęgory królewskie, rzadko widywane ryby głębinowe, pojawiły się na plaży w Cabo San Lucas. Ludowe legendy głoszą, że ich pojawienie się ma zwiastować kataklizmy.
Turyści spacerujący po plaży w Cabo San Lucas natknęli się na niezwykły widok - dwa ogromne wstęgory królewskie, znane również jako "ryby końca świata". Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe.
Na filmie widać, jak dwie osoby próbują pomóc jednej z ryb, gdy nagle kilka metrów dalej przy brzegu pojawia się drugi okaz. Meksykańska prasa podkreśla, że zobaczenie więcej niż jednego wstęgora na powierzchni to prawdziwa rzadkość.