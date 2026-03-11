Niecodzienne znalezisko na wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku - dwa wstęgory królewskie, rzadko widywane ryby głębinowe, pojawiły się na plaży w Cabo San Lucas. Ludowe legendy głoszą, że ich pojawienie się ma zwiastować kataklizmy.

  • Turyści znaleźli wstęgory królewskie na plaży w Cabo San Lucas w Meksyku.
  • Wstęgor królewski to głębinowa ryba, której pojawienie się na powierzchni jest niezwykle rzadkie i owiane licznymi legendami.
  • Wstęgory królewskie są nazywane "rybami końca świata". Dlaczego? Piszemy o tym w poniższym artykule.
Turyści spacerujący po plaży w Cabo San Lucas natknęli się na niezwykły widok - dwa ogromne wstęgory królewskie, znane również jako "ryby końca świata". Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe.

Na filmie widać, jak dwie osoby próbują pomóc jednej z ryb, gdy nagle kilka metrów dalej przy brzegu pojawia się drugi okaz. Meksykańska prasa podkreśla, że zobaczenie więcej niż jednego wstęgora na powierzchni to prawdziwa rzadkość.

Tajemniczy mieszkaniec głębin

Wstęgor królewski, dawniej nazywany królem śledziowym, to ryba żyjąca zwykle na głębokości kilkuset metrów. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet 11 metrów długości. Ich charakterystyczne, srebrzyste i smukłe ciała z długą płetwą grzbietową sprawiały, że w dawnych opowieściach utożsamiano je z morskimi wężami czy "królami oceanów".

Spotkania z żywymi wstęgorami są niezwykle rzadkie, co tylko podsyca ich legendę.

Legenda o zwiastunie kataklizmów

W kulturze popularnej pojawienie się wstęgora królewskiego bywa interpretowane jako zapowiedź nadchodzących katastrof naturalnych, zwłaszcza trzęsień ziemi i zjawisk na morzu, np. tsunami. Stąd też jego przydomki oznaczające "rybę końca świata": "pez del fin del mundo" (w języku hiszpańskim) i "doomsday fish" (w języku angielskim).

W Japonii legenda ta zyskała na sile po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2011 roku, kiedy to w latach poprzedzających kataklizm wielokrotnie znajdowano te ryby na plażach. Jednak naukowcy podkreślają, że nie ma dowodów na związek między pojawianiem się wstęgora królewskiego a aktywnością sejsmiczną - analizy nie wykazały statystycznie istotnej korelacji.

