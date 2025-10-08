Władze Dubrownika walczą z nadmiernym hałasem w mieście. Jednemu z popularnych wśród mieszkańców i turystów klubów muzycznych nakazano skrócenie godzin otwarcia. To nie koniec. Z początkiem 2026 roku wejdą w życie regulacje dotyczące zwiedzania historycznych murów miasta.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Burmistrz Dubrownika Mato Franković zdecydował, że Trocadero - bar i klub muzyczny - będzie musiał skrócić godziny otwarcia. To efekt notorycznego łamania przepisów dotyczących hałasu w historycznym centrum i zakłócania spokoju mieszkańców. Według miejscowej policji muzyka rozbrzmiewała na ulicy przed klubem w godzinach nocnych w drugiej połowie sierpnia.

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie porządku w historycznym centrum miasta, ochrona mieszkańców przed nadmiernym hałasem oraz zapewnienie odwiedzającym wrażeń zgodnych z naszą wizją zrównoważonego rozwoju turystyki i standardami dziedzictwa UNESCO - cytuje burmistrza portal thedubrovniktimes.com.

Miasto zapewniło też, że nadal będzie kontrolować turystyczne miejsca i surowo karać za wszelkie naruszenia przepisów dotyczących hałasu.

Miejskie mury tylko z rezerwacją

We wrześniu, w rozmowie z "The Independent", Franković przekazał, że wstęp na jedną z największych atrakcji Dubrownika - miejskie mury - zostanie od 2026 roku ograniczony. Mury będzie można zwiedzać wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Do tej pory bilet na zwiedzanie tego miejsca można było kupić w dniu wizyty w kasach dostępnych na terenie miasta.

W związku z ogromnymi falami turystów przypływających do miasta na pokładach wielkich statków wycieczkowych, władze Dubrownika zdecydowały się także ograniczyć ich przyjmowanie. Jedynie dwie jednostki dziennie mogą cumować w porcie.

Franković przekazał również brytyjskim dziennikarzom, że prowadzi kontrole mieszkań wynajmowanych turystom, a także innych biznesów związanych z obsługą turystów. Ponadto miasto kupuje mieszkania, aby móc je wynajmować miejscowym rodzinom po niższych cenach.

Ile turystów w Chorwacji w 2025 roku? Jak popularny jest Dubrownik?

Z danych Ministerstwa Turystyki i Sportu Chorwacji wynika, że w pierwszym półroczu 2024 roku kraj odwiedziło 7,5 miliona turystów - to o 4 procent więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej noclegów zarejestrowano w regionach Istrii, Dalmacji i Kvarneru. Wśród miast największą popularnością cieszył się Dubrownik, który - obok Rovinja, Zagrzebia, Splitu, Porecu, Umagu i Zadaru - znalazł się w czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc.

Najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, Chorwacji, Słowenii i Austrii. Polacy tradycyjnie znaleźli się wśród najliczniejszych zagranicznych gości.

W sumie w 2024 roku Chorwację odwiedziło ponad 21 milionów turystów zagranicznych.