W sobotę rano doszło do zawalenia się jednej z wież zamku Escalona w prowincji Toledo w Hiszpanii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć do tragedii mogło dojść zaledwie pół godziny później, kiedy planowano rozpoczęcie zwiedzania. Władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu twierdzy do czasu przeprowadzenia szczegółowego audytu.
- Przyczyną zdarzenia było nagromadzenie się wody po intensywnych opadach deszczu.
Do incydentu doszło około godziny 10:30 rano, na pół godziny przed planowanym otwarciem zamku dla turystów. Zawaliła się jedna z wież średniowiecznej twierdzy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.