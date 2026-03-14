Burmistrz Escalony, Álvaro Gutiérrez Prieto, poinformował, że prawdopodobną przyczyną katastrofy były intensywne opady deszczu w ostatnich dniach. W wyniku zawalenia uszkodzonych zostało pięć samochodów zaparkowanych w pobliżu części zamku, która uległa zawaleniu.

Zamek zamknięty do odwołania

Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej i techników miejskich. Teren został zabezpieczony, a gruz usunięto przy użyciu ciężkiego sprzętu. Władze miasta zdecydowały o zamknięciu zamku dla zwiedzających na najbliższe tygodnie, do czasu przeprowadzenia szczegółowego audytu i oceny stanu pozostałych części twierdzy.

Twierdza Escalona

Zamek Escalona został udostępniony zwiedzającym w kwietniu 2025 roku, po przejęciu przez władze miejskie. Wcześniej przez niemal tysiąc lat pozostawał w rękach prywatnych. To już drugi przypadek zawalenia się zabytkowej budowli w tej prowincji w ciągu ostatniego roku - w kwietniu 2025 roku podobny incydent miał miejsce w zamku Almonacid de Toledo.