Ośrodek turystyczny w Solinie (woj. podkarpackie) bije rekordy popularności. W ciągu zaledwie czterech sezonów działalności odwiedziły go już dwa miliony gości. Największą atrakcją pozostaje nowoczesna kolejka gondolowa nad zaporą, ale na turystów czeka znacznie więcej niespodzianek.

Niesamowity sukces ośrodka w Solinie – miliony złotych inwestycji i miliony turystów! / Shutterstock

Ośrodek w Solinie przyciągnął już dwa miliony turystów, stając się jednym z najpopularniejszych miejsc w regionie.

Największą atrakcją jest kolejka gondolowa nad zaporą, ale oferta ośrodka stale się powiększa - ostatnio o zjeżdżalnię grawitacyjną.

Inwestycje w infrastrukturę turystyczną przyczyniły się do wzrostu liczby odwiedzających Bieszczady o 20 proc. w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Solina - nowy magnes turystyczny Bieszczad

Ośrodek turystyczny w Solinie, położony nad malowniczą zaporą, w zaledwie cztery lata działalności stał się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w południowo-wschodniej Polsce. W ubiegły piątek odnotowano dwumilionowego gościa, co jest imponującym wynikiem na tle innych atrakcji regionu. Sukces ten to efekt wielomilionowych inwestycji i atrakcyjnej oferty, która przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników aktywnego wypoczynku.

Kolejka gondolowa - perła w koronie atrakcji

Największym magnesem dla turystów pozostaje otwarta w 2022 roku kolejka gondolowa, która przebiega nad słynną zaporą w Solinie. To pierwsza tego typu inwestycja w regionie, która kosztowała niemal 120 milionów złotych. Trasa o długości ponad 1,5 kilometra wyposażona została w 25 nowoczesnych gondoli, z których każda mieści osiem osób. Podróż rozpoczyna się na stacji Plasza przy deptaku, a kończy na Górze Jawor, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Bieszczady i Jezioro Solińskie.

Tajemnicza Solina i nowe atrakcje dla rodzin

Ośrodek w Solinie to nie tylko kolejka gondolowa. Na turystów czeka również park tematyczny Tajemnicza Solina, położony przy górnej stacji kolejki. W parku prezentowane są legendy i opowieści związane z Bieszczadami, a także barwne postacie Czadów, które rozbudzają wyobraźnię najmłodszych. W lipcu 2025 roku otwarto kolejną atrakcję - zjeżdżalnię grawitacyjną Bieszczadzka furia o długości niemal 600 metrów, która zapewnia sporą dawkę adrenaliny i świetną zabawę dla całych rodzin.

Rekordowe wyniki i szybki zwrot z inwestycji

Według danych przekazanych przez operatora ośrodka, inwestycje o wartości ponad 100 milionów złotych szybko zaczęły się zwracać, a liczba odwiedzających stale rośnie. W 2025 roku Urząd Gminy Solina szacuje, że region odwiedzi blisko 1,5 miliona turystów, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu do ostatniego przedpandemicznego sezonu.

Solina wśród liderów polskiej turystyki

Ośrodek w Solinie dołączył do grona najpopularniejszych miejsc zarządzanych przez Polskie Koleje Linowe, obok takich ikon jak Kasprowy Wierch czy Gubałówka. Sukces inwestycji przekłada się nie tylko na wzrost liczby turystów, ale również na rozwój całego regionu Bieszczad. Właścicielem większościowym PKL jest fundusz inwestycji infrastrukturalnych zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju, co gwarantuje dalszy rozwój i nowe inwestycje w przyszłości.