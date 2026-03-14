Rap imigranckich artystów, black metal i klasyczna muzyka Edwarda Griega znalazły się wśród treści edukacyjnych dla szkół zaproponowanych w tym tygodniu przez norweskie ministerstwo edukacji. Na listach nie ma natomiast klasyków literatury norweskiej - Henryka Ibsena oraz noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fosse.

Dimmu Borgir na scenie / EMPICS Entertainment/EAST NEWS / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Norweski resort edukacji przedstawił zestaw tzw. rekomendowanych treści, które nauczyciele będą mogli wykorzystywać w nauczaniu m.in. języka norweskiego, muzyki i wiedzy o społeczeństwie.

Wśród propozycji znalazła się m.in. kompozycja Edwarda Griega "W grocie Króla Gór", napisana do dramatu "Peer Gynt".

Wideo youtube

Są tam też utwory duetu Karpe, tworzonego przez artystów o indyjskich i egipskich korzeniach, a także raperki Musti, somalijskiego pochodzenia.

Wideo youtube

Listę uzupełniają nagrania blackmetalowego zespołu Dimmu Borgir, który do nagrań i koncertów zaprasza orkiestrę symfoniczną. Tu ważna uwaga: black metal uważany jest w Norwegii za element dziedzictwa narodowego, specjalne szkolenia ze znajomości tego gatunku muzycznego były organizowane dla młodych adeptów dyplomacji.

Wideo youtube

Na listach rekomendowanych przez resort edukacji znalazły się także piosenki norweskiego zespołu a-ha, przyśpiewka piłkarska "Alt for Norge", a także "Zombie" irlandzkiego zespołu The Cranberries, "Imagine" Johna Lennona i "Mamma Mia" zespołu ABBA.

Zabrakło noblistów

W propozycji rekomendowanych dla szkół treści zabrakło miejsca dla najbardziej uznanych norweskich pisarzy. Twórczość dramaturga Ibsena młodzież będzie poznawać przez muzykę Griega do "Peer Gynta", a utworów noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fossego w ogóle nie ujęto.

Minister oświaty Kari Nessa Nordtun w trakcie parlamentarnej debaty podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy odniesień kulturowych dla uczniów, ale bez narzucania jednej obowiązkowej listy dzieł. Zestaw ma mieć charakter inspiracji dla nauczycieli, którzy mogą wybierać przykłady najlepiej pasujące do realizowanych tematów. Rekomendacje mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.