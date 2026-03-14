W sobotę Iran oficjalnie uznał Ukrainę za potencjalny cel swoich ataków, oskarżając Kijów o wspieranie Izraela poprzez dostarczanie mu dronów przechwytujących. Groźby pod adresem Ukrainy padły z ust Ebrahima Aziziego, przewodniczącego irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

Iran od 2022 roku dostarcza Rosji drony kamikadze, które są wykorzystywane do ataków na ukraińskie miasta.

W sobotę irański polityk Ebrahim Azizi ogłosił, że Ukraina stała się "uzasadnionym celem" dla irańskich ataków. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Azizi powołał się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, twierdząc, że wsparcie Ukrainy dla Izraela w postaci dronów przechwytujących jest równoznaczne z zaangażowaniem się w wojnę po stronie izraelskiej.

Według irańskiego polityka Ukraina, wspierając Izrael, narusza neutralność i staje się stroną konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teheran uzasadnia swoje stanowisko międzynarodowym prawem, choć nie przedstawił dowodów na rzeczywiste przekazanie dronów Izraelowi przez Kijów.

Ukraiński systemy antydronowe

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnich dniach odniósł się do kwestii pomocy w zakresie obrony przed dronami. Przyznał, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o wsparcie w budowie systemów antydronowych, doceniając doświadczenie ukraińskich specjalistów zdobyte podczas walki z irańskimi dronami Shahed, używanymi przez Rosję.

Zełenski podkreślił również, że podobne prośby o pomoc napłynęły z krajów Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prezydent Ukrainy nie wymienił jednak Izraela jako odbiorcy ukraińskiej pomocy.

Iran i Rosja: Sojusz przeciwko Ukrainie

Ukraińskie media przypominają, że to Iran od 2022 roku stał się strategicznym partnerem Rosji, dostarczając jej drony kamikadze oraz technologie umożliwiające ich masową produkcję na terytorium Rosji. Od tego czasu Kreml wystrzelił około 57 tysięcy takich dronów przeciwko ukraińskim miastom, powodując śmierć setek cywilów i ogromne zniszczenia infrastruktury.

Drony Shahed, produkowane przez Iran, stały się jednym z głównych narzędzi rosyjskich ataków na Ukrainę. Ich skuteczność i niszczycielska siła sprawiły, że ukraińscy specjaliści zdobyli unikalne doświadczenie w walce z tym zagrożeniem, co czyni ich cennymi doradcami dla innych państw zagrożonych atakami dronowymi.

Wojna na Bliskim Wschodzie eskaluje

Trwa trzeci tydzień wojny, w której Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą działania militarne przeciwko Iranowi. W odpowiedzi na ataki na swoje cele, Iran ostrzeliwuje bazy wojskowe USA oraz cele cywilne w krajach Zatoki Perskiej, rozszerzając konflikt na cały region.