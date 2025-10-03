Polska turystyka przeżywa prawdziwy boom! W pierwszym półroczu 2025 roku liczba turystów nocujących w obiektach turystycznych wzrosła aż o 11,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Główny Urząd Statystyczny ujawnia najnowsze statystyki i pokazuje, które regiony i rodzaje obiektów cieszą się największą popularnością wśród podróżnych z kraju i zagranicy.

Mazowsze, Małopolska, Pomorze – te regiony przyciągają miliony turystów! / Shutterstock

Polska na turystycznej fali - rekordowe liczby w 2025 roku

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku w polskich obiektach turystycznych nocowało aż 18,9 miliona osób, co stanowi wzrost o 11,6 proc. względem tego samego okresu 2024 roku. To historyczny wynik, który pokazuje, jak dynamicznie rozwija się branża turystyczna w naszym kraju. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, najwięcej turystów odwiedziło Polskę w czerwcu - aż 4,2 miliona osób, podczas gdy najspokojniejszy pod względem liczby gości okazał się styczeń (2,5 miliona).

Co ciekawe, w każdym miesiącu zanotowano wzrost liczby turystów - w styczniu było ich o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej, a w czerwcu o 12 proc. To wyraźny sygnał, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem nie tylko dla rodzimych, ale i zagranicznych podróżnych.

Gdzie śpimy najchętniej? Hotele, uzdrowiska i kwatery prywatne

Łącznie udzielono 44,9 miliona noclegów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. rok do roku. Najwięcej noclegów przypadło na hotele (24,3 mln), zakłady uzdrowiskowe (5,1 mln) oraz inne obiekty hotelowe (4,1 mln). Przeciętnie turyści spędzali w jednym miejscu 2,4 nocy. Najkrócej nocowano w motelach, schroniskach i hostelach (poniżej dwóch nocy), a najdłużej - w zakładach uzdrowiskowych (średnio aż 12,8 nocy), ośrodkach wczasowych (4,2 nocy) i ośrodkach kolonijnych (3,7 noclegu).

Mazowsze liderem, Podlasie najszybciej rośnie

Pod względem lokalizacji, największą popularnością cieszy się województwo mazowieckie, gdzie nocowało aż 3,4 miliona turystów. Zaraz za nim plasują się Małopolska (3,1 mln), Dolny Śląsk (2,3 mln), Pomorze i Zachodniopomorskie (po 1,7 mln) oraz Śląsk (1,4 mln).

Wzrost liczby korzystających z noclegów odnotowano we wszystkich województwach, jednak najbardziej spektakularne wyniki pojawiły się w województwie podlaskim - aż o 26,2 proc. więcej turystów niż rok wcześniej! Duże wzrosty zanotowały też województwa łódzkie (17,6 proc.) i śląskie (15,6 proc.).

Kto przyjeżdża do Polski? Turyści krajowi i zagraniczni

Wśród wszystkich korzystających z noclegów w pierwszym półroczu, aż 80 proc. stanowili turyści krajowi (15,1 mln osób). Jednak to zagraniczni goście odnotowali wyższy procentowy wzrost - ich liczba wzrosła o 14,4 proc. (do 3,8 mln), podczas gdy turystów polskich przybyło o 11 proc.

Najwięcej zagranicznych gości przyjechało do Polski z Europy (3,1 mln), a wśród nich dominują Niemcy (841,3 tys.), Ukraińcy (409 tys.) i Brytyjczycy (364,8 tys.). Turyści krajowi skorzystali łącznie z 36,3 mln noclegów (wzrost o 7,8 proc.), natomiast zagraniczni spędzili w polskich obiektach 8,6 mln nocy (wzrost o 12 proc.).

Dla turystów dostępnych było 887,2 tys. miejsc noclegowych, z czego 229,2 tys. stanowią miejsca